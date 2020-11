Fra Seattle i vest til New York i øst, har amerikanere samlet seg i gatene for å demonstrere for og imot opptellingen av stemmer etter presidentvalget.

Resultatet er fortsatt ikke avklart, og president Donald Trump har sagt han vil stanse opptellingen av stemmer etter valgdagen.

Grupper med sinte Trump-tilhengere samlet seg utenfor sentre der de teller stemmer i Detroit i Pennsylvania og i Phoenix i Arizona.

Flere av demonstrantene bærer våpen, og lokalet måtte stenges av sikkerhetshensyn. Opptellingen fortsetter likevel, med stort politioppbud utenfor, melder CNN.

– Stopp stjelingen av valget!, ropte Trump-tilhengere i Phoenix.

Demonstrasjoner i flere byer etter valget Du trenger javascript for å se video.

Det er ingen beviser på omfattende valgfusk. Men president Trump har gjentatt ganger kommet med påstander om juks.

Nyhetsbyrået AP og Fox News har utropt Joe Biden til vinner i Arizona, men de andre store mediehusene avventer.

Silvio Curtis holder et skilt der hun krever en demokratisk avgjøring av valget, under demonstrasjon mot Trumps krav om å stoppe tellingen i Los Angeles. Protester for at alle stemmer skal telles foregår flere steder i landet. Her i Texas. Også i Boston har store folkemengder samlet seg. I Philadelphia er et stort banner rullet ut med slagordet «count every vote».

Tusenvis av demonstranter mot Trump i en rekke andre byer i USA krevde at alle stemmer blir talt opp.

I Chicago har flere demonstranter samlet seg i gatene, blant annet utenfor byens Trump Tower. Demonstrantene lyser opp med lommelyktene på mobiltelefonene sine for symbolsk å lyse opp Trump-leirens forsøk på å stanse stemmetellingen i flere stater.

Det var også demonstrasjoner i Philadelphia, Washington og New York, men det har ikke kommet meldinger om opptøyer eller skader.

– Vi kommer til å vinne

Demonstrant med rifle

I Philadelphia samlet rundt 200 demonstranter seg onsdag ettermiddag, i det de kalte et forsvar av demokratiet.

Det var også demonstrasjoner mot Trump i Portland i Oregon. Der satt myndighetene inn nasjonalgarden for å stanse demonstrasjonene. Flere demonstranter er pågrepet.

– Å så tvil om valget har alvorlige konsekvenser for demokratiet vårt. Jeg er bekymret for hva som kommer til å skje de neste dagene og månedene, sier demonstrant Richard March til nyhetsbyrået Ap.

PROTEST: En kvinne i Oregon deltar i en demonstrasjon i Portland i kjølvannet av presidentvalget. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

I Phoenix, Arizona, samlet rundt 150 Trump-supportere seg utenfor rådhuset. «Skam over Fox», ropte demonstrantene, etter at Fox News tidlig kåret Biden til vinner i delstaten.

I en video lagt ut på Twitter av New York Times-reporteren Simon Romero, kan man se at minst en av demonstrantene bærer en militæraktig rifle.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge USA Today er det planlagt mer enn 100 organiserte demonstrasjoner i dagene fram mot helgen. Gruppen ShutDownDC varsler kraftige demonstrasjoner hvis Donald Trump prøver å bestride valgresultatet.