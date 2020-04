Oscarvinner får knallhard kritikk av miljøbevegelsen

«Sjokkerende, villedende og absurd.» De positive adjektivene har stort sett glimret med sitt fravær i omtalen av Michael Moores nye prosjekt.

Moore er kjent for filmer som «Fahrenheit 9/11» og «Bowling for Columbine», som han vant Oscar for i 2003.

I denne filmen er han produsent, mens det er Jeff Gibbs som er regissør og som står foran kamera. Det er likevel den mer kjente Moore som trekkes frem når filmen omtales.

Moore tilhører venstresiden i amerikansk politikk, derfor kom det overraskende på mange at det er klimakampen det tas et oppgjør med i dokumentaren «Planet of the Humans».

Filmen går ikke på kino, men ble i stedet sluppet på YouTube på Earth Day 22. april. I dokumentaren tar han og Gibbs et kraftig oppgjør med deler av miljøbevegelsen.

Også tidligere visepresident Al Gore blir kritisert i dokumentaren. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– En åpenbar krenkelse

I vaskeseddelen beskrives filmen som et «frontalangrep på våre hellige kuer», noe som i dette sammenhengen er teknologi som elektriske biler og solenergi. I filmen argumenteres det for at begge er upålitelige løsninger og at det trengs fossilt brennstoff for at de skal fungere, skriver The Guardian.

Dokumentarfilmskaperen Josh Fox reagerer på innholdet i filmen.

Fox, som ble nominert til Oscar for beste dokumentarfilm for «Gasland», har skrevet et opprop der han protesterer mot innholdet i filmen og samtidig forlanger en unnskyldning.

Fox anklager samtidig filmskaperne for å komme med falske påstander om fornybar energi.

Han sier filmen er full av halvsannheter og løgner og har krevd at filmen ikke blir vist. Klimaforskeren Michael Mann er en av flere som har signert oppropet.

– Det var veldig vanskelig for meg å skrive dette brevet, siden Michael Moore alltid har vært en helt for meg, sier Fox.

Tidligere har Michael Moore kritisert både manglende våpenkontroll i USA, Irak-krigen og det amerikanske helsevesenet i sine filmer.

– Men denne siste dokumentaren er en åpenbar krenkelse av vitenskap, fornybar energi, miljøaktivisme og sannheten i seg selv.

Solenergi og elbiler er blant temaene i dokumentaren. Foto: Amanda Perobelli / Reuters

Fjernet filmen

Til slutt valgte nettstedet Films for Action, som tilbyr dokumentarer og kortfilmer, å fjerne Moore-dokumentaren. Dette ble senere omgjort, og filmen skal være tilgjengelig på nettstedet igjen.

Også kjente frontfigurer for miljøsaken som Al Gore får gjennomgå i dokumentaren. Gore blir blant annet anklaget for å ha vikarierende motiver i sin kamp for å løse klimakrisen.

Dokumentaren hadde en slags førpremiere under Michael Moores egen filmfestival Traverse City Film Festival i fjor sommer, og Moore uttalte der at dette kunne være den viktigste filmen de hadde vist i løpet av festivalens 15-årige historie.

Daglig leder for miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm.

Daglig leder for miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm, har ikke sett filmen til Moore, men har likevel fått med seg innholdet i dokumentaren.

– Dette er veldig kjente påstander som nettroll har kommet med i 20 år, sier han oppgitt til NRK.

– Så jeg vil ikke vektlegge det (filmen) for mye.

– Det føres en konstant kamp mot fakta i miljøarbeidet, og dette er den type påstander som får mange likes i et polarisert debattklima, legger han til.

Til tross for kritikken: The Guardians filmkritiker liker i hvert fall filmen og gir den fire av fem stjerner, mens NRKs Filmpolitiet er mer lunkne og gir den en treer av seks mulige på terningen.

«Det er bare synd at filmen fremstår som et amatørprosjekt, fotografert med smarttelefoner og redigert i iMovie», mente anmelder Birger Vestmo.

Du kan også se filmen på YouTube og danne deg din egen mening.