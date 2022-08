Ukrainsk atomkraftverk ble koblet av strømnettet: – Øker risikoen

Torsdag ettermiddag ble atomkraftverket i Zaporizjzja koblet av kraftnettet.

– Handlingene til inntrengerne har forårsaket en fullstendig frakobling av Zaporizjzja atomkraftverk fra strømnettet – det første i anleggets historie, skriver statlige Energoatom, som drifter Ukrainas fire atomkraftverk, på Telegram.

En brann i nærheten av reaktorene skal ha vært årsaken til frakoblingen, ifølge Reuters. Brannen skal ha skadet kraftkablene.

Senere torsdag skriver Det internasjonale atombyrået (IAEA) i en uttalelse at strømmen er tilbake.

– Ukraina fortalte IAEA at atomkraftverket mistet forbindelsen til en strømlinje to ganger, men nå skal strømmen være tilbake igjen, står det i uttalelsen.

DSA: Følger situasjonen tett

– Dette kan få innvirkninger på andre systemer, og derfor er vi opptatt av å følge med på hva som skjer videre.

Det sier beredskapsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Astrid Liland, til NRK.

– Vi er alltid bekymret når noe som ikke er planlagt skjer på et kjernekraftverk. Det er ikke en planlagt avkobling, og all uplanlagt aktivitet på et kjernekraftverk er uheldig.

Beredskapsdirektør Astrid Liland i DSA sier de alltid er bekymret når uforutsette ting skjer ved et atomkraftverk. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

– Øker risikoen

Kraftverket er Europas største atomkraftverk. Russland tok kontroll kraftverket i Sør-Ukraina i begynnelsen av mars, noen dager etter at de startet sin invasjon av nabolandet. Det driftes likevel av de ukrainske teknikerne som jobber der.

– Dette øker risikoen. Det gjør bare situasjonen mer uklar, ustabil og uforutsigbar.

Det sier avdelingsleder Ole Reistad ved Institutt for energiteknikk til NRK.

Ole Reistad ved Institutt for energiteknikk sier frakoblingen fra strømnettet fører til en sårbar situasjon for atomkraftverket i Zaporizjzja. Foto: Hallvard Sandberg

– Den situasjonen som pågår nå, hvor de mister forbindelsen til omverdenen og det innbefatter strøm inn til anlegget, er et sårbart øyeblikk, sier Reistad.

To elementer

Reistad sier det er to ting å bite seg merke i ved frakoblingen.

Det ene er at det ikke lenger vil være mulig for kraftverket å levere ut strøm, fordi reaktorene vil være avslått.

– Det er jo i og for seg positivt. Det har vært et av de store problemene i krigen, at reaktorene av kraftforsyningsgrunner fortsatt har produsert kraft. Ideelt sett burde de vært stengt ned, mener Reistad.

Det andre er at brutt strømtilførsel inn til kraftverket kan gå ut over sikkerhetssystemene. Disse må være operative i tilfelle det skjer noe uforutsett.

Ifølge Liland i DSA har sikkerhetssystemene ved kraftverket likevel fungert godt torsdag ettermiddag.

– Sikkerhetssystemene på kjernekraftverket har slått inn som de skal, sier hun.

Ber Russland stanse «atomutpressing»

Stadig hardere kamper rundt Zaporizjzja den siste tiden har ført til frykt for en ny atomkraftverkulykke, lignende den i Tsjernobyl. Russland og Ukraina skylder på hverandre for angrepene.

I en tale i FNs sikkerhetsråd i går, oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj IAEA til å ta kontroll over kraftverket.

– Russland bør betingelsesløst stoppe atomutpressingen og trekke seg fullstendig fra stasjonen, sa Zelenskyj.

Torsdag går FNs generalsekretær António Guterres ut og støtter et IAEA-oppdrag fra Ukrainsk side til kraftverket.

– FN-sekretariatet er beredt til å støtte ethvert IAEA-oppdrag fra Kyiv til anlegget, skriver Guterres i en melding på Twitter.