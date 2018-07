Opprør blant Trumps partifeller etter toppmøtet med Putin

Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier i dag at han vil vurdere ytterligere straffetiltak mot Russland.

Ryan sa på en pressekonferanse i Washington i dag at det ikke er tvil om at russiske myndigheter prøvde å påvirke presidentvalget i 2016:

– De drev innblanding i valget vårt. Det er helt klart. Det er ingen tvil om dette.

Voldsomme reaksjoner

Lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, er i likhet med mange andre republikanere rystet over det som skjedde på Helsingfors-toppmøtet. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Kritikken har vært voldsom etter at president Donald Trump i går langt på vei frikjente den russiske presidenten for innblanding i valgkampen.

På pressekonferansen etter toppmøtet i Helsingfors sa USAs president at Putin hadde avgitt "en kraftig benektelse" av påstandene om innblanding. Og Trump ville ikke svare på hvem han stoler mest på – Russlands president eller egen etterretning.

Blant de mange som fordømte Trumps opptreden var tidligere CIA-sjef John Brennan, som skrev i en Twitter-melding:

– Dette er intet mindre enn landsforræderi. Han er helt i lomma på Putin. Republikanske patrioter: Hvor er dere?

Krisemøte med partifeller

De sterke reaksjonene, også fra mange av Donald Trumps republikanske partifeller, førte til at presidenten ba om et møte for å diskutere situasjonen – et møte som skal finne sted kl. 20 i kveld, norsk tid.

Det er uklart hva som kan komme ut av møtet. Men det er klart at mange republikanerne i kongressen ønsker å få vite hva som skjedde i den delen av toppmøtet der bare Trump, Putin og deres to tolker var til stede.

Det er også et sterkt ønske blant mange republikanere om å gi et klart signal til egne velgere om at Putins Russland på ingen måte er å anse som en venn eller alliert.

Gårsdagens toppmøte blir sett på som en seier for den russiske presidenten Vladimir Putin. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Hyller Russlands-møtet

Men president Donald Trump viser ingen tegn på at han beklager det som skjedde på den famøse pressekonferansen i Helsingfors.

I en Twitter-melding skriver han i dag følgende:

– Vi hadde et utmerket NATO-møte, der det ble lovet mye penger til forsvar. Men jeg hadde et enda bedre møte med Russlands Vladimir Putin.

– Men dessverre ble det ikke fremstilt slik i «falske nyheter»-mediene. De har gått helt amok!, skriver presidenten.

Også Trump-støtte

Men selv om uttalelsene i Helsingfors har ført til de kanskje kraftigste reaksjonene mot Donald Trump siden han kom til makten, så han også fått støtte.

I en Twitter-melding skriver den republikanske senatoren Rand Paul:

– Presidenten har gått gjennom ett og et halvt år med en totalt ensidig etterforskning – hva kan man forvente at han tenker?

Og Donald Trump takker i dag for støtten: