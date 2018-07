Ikke Amerika først, Trump først

– Dette gikk ikke som planlagt, sa en anonym kilde i Det hvite hus til CNN kort tid etter at de to lederne hadde forlatt podiet i Helsingfors.

Også Trumps nærmeste medarbeidere så nærmest ut som de var i sjokk der de satt og var vitne til at USAs president tok Vladimir Putins parti i stedet for sin egen etterretnings.

Til slutt fikk en av dem en fotball i fanget. En gave fra verten for fotball-VM til Donald Trump.

Ballen måtte gjennom skannere fordi Secret Service ville sjekke at den ikke inneholdt avlyttingsutstyr eller lignende.

For 17 amerikanske etterretningsorganisasjoner har slått fast at Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen for to år siden. Flere av dem sier de har bevis for at kampanjen fortsatt pågår.

Men deres øverstkommanderende er ikke enig.

Trump først

Toppmøtet i Helsingfors kom i stand etter ønske fra president Trump selv. Han ville møte president Putin under fire øyne.

De som kan noe om forholdet mellom USA og Russland mener det aldri skulle ha skjedd.

For det gikk fryktelig galt.

I stedet for å være taus eller mildt forsøke å kritisere Putin, fulgte Donald Trump instinktet han ofte følger: Han gikk den andre veien. Han ga Putin mer støtte enn han kunne drømme om og kritiserte sin egen etterretning og sitt eget demokrati.

Og en smilende Putin innrømmet at han er glad for at Donald Trump og ikke Hillary Clinton vant valget i 2016.

Hvorfor gjorde Trump dette? Hvorfor kastet han sitt eget land under bussen, han som har «Amerika først» som slagord?

I mange timer har amerikanske medier analysert den rystende dagen 16. juli, 2018. De fleste, også Fox News, har kommet til en lignende hovedkonklusjon:

Donald Trump tror at hans egen valgseier vil bli underminert om han kritiserer Russland for å ha blandet seg inn i valgkampen.

Det var dette han var opptatt av i Helsingfors. Ikke Amerika først, men Trump først.

USAs president slo til og med storøyd fast at Putin hadde tilbudt å samarbeide med USA i etterforskningen av de 12 etterretningsoffiserene som ble tiltalt av Robert Mueller før helga.

– Et historisk lavmål

Men ingen amerikansk politiker har stått fram og sagt at de ble imponert av dette tilbudet fra Putin.

Reaksjonene også fra republikanske politikere er sterkere enn vi tidligere har sett når Trump har gått over streken,

Lederen i etterretningskomiteen i Senatet, Richard Burr, er en av mange som sier at det er bevist at Russland blandet seg inn i 2016-valgkampen.

– Russland er ikke en venn. Det er bevist at Russland blandet seg inn i valgkampen, sa han etter pressekonferansen.

Lengst går ikke overraskende senator John McCain som nyter stor respekt i USA:

– En av de mest skammelige opptredenene fra en amerikansk president i historien. Hvilken skade Trumps naivitet, egoisme og sympati for autokrater vil gjøre, er vanskelig å anslå, skriver McCain i en pressemelding.

– Heller Putin enn Hillary

Amerikansk etterretning mener et profesjonelt russisk etterretningsapparat utnyttet svakhetene i det amerikanske demokratiet i 2016 både ved å spre falsk valgpropaganda og ved å hacke e-postkontoene til mange politikere og valgkampmedarbeidere.

Hacket e-post med kompromitterende innhold ble spredt og falske Twitter- og facebookkontoer ble opprettet av russiske agenter for blant annet å skape ytterligere splittelse innad i det demokratiske partiet.

Splittelsen mellom høyre og venstre er dyp som en avgrunn her halvannet år etter Trumps valgseier.

Og selv om få amerikanske politikere gikk ut og støttet Trumps opptreden i går, kunne en på Twitter og i kommentarfelter i andre medier høre fra amerikanere som likte Trumps knefall for Putin.

En som kaller seg DarkStar, tvitret dette så snart pressekonferansen var ferdig:

En annen skrev i et kommentarfelt at det Trump gjorde i går ikke var noe verre en Obamas forræderi da han opprettet diplomatiske relasjoner med Cuba.

– Bør ikke møtes igjen

Vladimir Putin hadde all grunn til å smile da han kom gående ut til pressekonferansen og fortalte om vellykkede «forhandlinger» med sin amerikanske kollega.

Trumps egen ambassadør til Moskva, Jon Huntsman, hadde dagen før sagt at de to lederne ikke skulle ha noe toppmøte, men et vanlig første møte for å bli bedre kjent.

Men Trump fulgte altså ikke den planen.

Han var impulsiv og virket opptatt av å vise verden at han ønsker et godt forhold til Vladimir Putin. Han sa også at han tror han kommer til «å møte Putin på tomannshånd ofte.»

En amerikansk diplomat som planla toppmøtene mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov på 1980-tallet sier til NBC at det er viktig at det ikke skjer.

– Menneskene rundt Trump bør sørge for at det ikke blir flere møter som dette med det første, sier David Drehle.

Vladimir Putin vet nemlig nøyaktig hvordan han skal få mest mulig ut av muligheter som den han fikk i går.

Han viste det igjen i intervjuet Fox News gjorde med ham i går.

Programleder Chris Wallace presset ham mye hardere enn Trump på hvilken rolle Russland spilte i å forstyrre den amerikanske valgkampen.

Men da Wallace spurte om Putin ville se tiltalen mot de 12 russiske etterretningsoffiserene og rakk ham en kopi, pekte Putin bare på et lite bord mellom dem og ba ham legge den der.

Frykter for USAs omdømme

Mange politikere og kommentatorer her også redde for hvordan USAs forhold til sine tradisjonelle allierte vil bli svekket av det som skjedde i Helsingfors.

I et CBS-intervju i helga ble Trump spurt hvem han ser som USAs fiender.

– Jeg synes EU er en fiende på grunn av det de gjør mot oss i handelspolitikken, svarte Trump.

Han nevnte ikke Russland.

Trumps langet for noen uker siden ut mot Canadas statsminister og europeiske ledere før han reiste videre til Singapore og roste Nord-Koreas Kim Jung Un opp i skyene.

Mange her fryktet at det samme ville skje med Putin i Helsingfors etter at Trump langet ut mot Merkel, May og andre NATO-allierte i forrige uke.

Men får det konsekvenser?

Men det som skjedde i Helsingfors var mye mer dramatisk.

Skammelig, motbydelig og forrædersk er ord som er blitt brukt mange ganger det siste halve døgnet.

Men det store spørsmålet nå er hvilket etterspill det vil få når Trump nå er tilbake i Washington.

Vil flere av hans egne partifeller faktisk snu seg mot ham?

Eller er det vi så i Helsingfors bare begynnelsen på en amerikansk utenrikspolitikk verden aldri har sett maken til?