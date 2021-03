Stengte butikker, kjøpesentre, hoteller, kinoer og treningssentre og hjemmeskole for alle elever.

Fra 20. mars og tre uker fremover er store deler av Polen stengt.

Sist uke ble smitterekordene slått i Polen. 20.000 nye smittede daglig sist uke. Også antallet på sykehusinnleggelser og død stiger.

Vi går inn i påskehøytiden, som for polakker betyr hyppige besøk i kirken.

Korsvandring i Polen slik den normalt pleier å se ut på langfredag. Foto: Agencja Gazeta / Reuters

Vil ikke anbefale stenging av kirker

Både opposisjonen og pressen har stilt spørsmål til den polske regjeringen om de åpne kirkene.

Helseminister Adam Niedzielski svarte på spørsmålene under en pressekonferanse om de nye smitteverntiltakene sist uke.

– Det er tillatt å oppholde seg i kirkene, så lenge det opprettholdes avstand. En person per 20 kvadratmeter, sa ministeren.

Han lovet at politiet skulle bli satt inn til å påse at folk fulgte reglene om avstand.

Polakker samles i tusentall for å gå «korsveien» på langfredag, i fjor var det forbudt, i år kan det gjennomføres igjen. Foto: Agencja Gazeta / Reuters

Store folkesamlinger

Polsk påske er en religiøs tid. For landets katolikker er det den viktigste høytiden i året. Fra palmesøndagens messe, gjennom korsveivandring langfredag til velsignelse av påskematen påskeaften.

Det er en tid for store folkesamlinger i kirkene.

Påskens gudstjenester er spesielt smittefarlige. Langfredag pleier menigheten å kysse Jesu føtter på korset. Påskeaften tar man med seg påskeegg og påskepølser til velsignelse i kirken. Hundrevis av påskekurver står tett i tett. Trengselen pleier å være stor.

Fjorårets påske, også den uten storfamilie og uten fysisk tilstedeværelse i kirken. Foto: Tomasz Tatarek / privat

Oppfordrer folk til å komme

– Vi som er troende er opprørt over at prester oppfordrer folk til å komme til kirken, når skoler og barnehager er stengt.

Det sier praktiserende katolikk og tobarnsmor Zofia Tatarek til NRK.

Etter innstramninger sist uke, må barna være hjemme fra barnehagen. Hver søndag samles hele familien foran PC-en, for å få med seg live-overføring fra søndagsmessen.

– Vi har noen venner som fortsatt går fysisk i kirken. Selv om det skal være avstand, har jeg sett at det er tett i tett med folk i benkeraden. De færreste har på seg munnbind, sier Tatarek.

Tatarek er praktiserende katolikk, men mener det er feil at det nå er opp til prestene å bestemme hva som er smittefaglig forsvarlig.

– Det er jo ikke rektoren som lager smittereglene på skolen, hvorfor skal prestene ha ansvaret for smittevern i kirkene? spør hun opprørt.

Sørge for egen sikkerhet

Det polske regjeringspartiet Lov og Rettferd er kjent for sitt samarbeid med den katolske kirken i landet.

Sist uke ble det sendt ut en oppfordring til prestene om å passe på at smittevernreglene ble opprettholdt i kirken under påskefeiringen.

Den katolske kirke tvitrer at «Biskopene oppfordrer de troende til å delta i søndagens messe, mens de sørger for egen sikkerhet under pandemien»

Store kirkerom

– Det er store kirkerom i Polen, som gjør det lettere å holde avstand, sier prest i St. Hallvard menighet i Oslo pater Piotr Gwiżdż.

Han har nettopp kommet tilbake fra Polen og forteller om helt andre tilstander enn normalt i kirkene.

Polske kirker er store, med god plass så det er mulig å holde avstand, sier pater Piotr Gwizd. Foto: privat

– Normalt er polske kirker fylt til randen, nå er det mer glissent. Så lenge folk holder seg innenfor lokale smitteregler ser jeg ikke noe problem i at folk går til kirkene.

Gwiżdż forteller at det er viktig for katolikkene å ta del i påskefeiringen i kirkene. Det er vanskelig å feire påskene uten å ta del i sakramentene fysisk.

Treningssenter kalte seg for trossamfunn

Kirkene har vært unntatt de strengeste restriksjonene også under den forrige nedstengingen sist høst.

Dette førte også da til sinne og frustrasjon fra forretninger som har måttet stenge, mens kirkene har holdt åpent.

I et forsøk på om å unngå stenging, var det flere virksomheter som prøvde å kalle seg for trossamfunn. Det førte også til noen kreative løsninger.

Treningssenteret Atlantic Sports Fitness i Krakow prøvde å holde seg åpen ved å døpe seg om til «Den Friske Kroppens kirke»

– Heretter heter det ikke trener, men pater, skrev treningssenteret på sin hjemmeside. Så fikk de holde åpent de også.