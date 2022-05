Den er nær utryddet – nå ligger ansvaret hos Magnus

– Se hvor du går!

Magnus Jakobsen blir streng i stemmen.

Den ellers svært så blide sørlendingen har sett en nyklekket sommerfugl på bakken, rett innenfor døra i drivhuset.

NRKs fotograf får tydelig beskjed.

– Du får ikke lov til å utrydde én prosent av klippeblåvingene i landet.

En sommerfugl på to centimeter slår forsiktig med vingene på steingulvet.

Ekspertene regner med at det kun finnes rundt 100 eksemplarer i Norge.

Halvparten er inne i dette drivhuset.

En Klippeblåvinge som nylig ble klekket ut i drivhuset. Foto: Espen Bierud / NRK

Kritisk truet

Den blå sommerfuglen er en av landets mest utrydningstruede arter, og har stoppet byggeprosjekter flere steder.

– Den er kritisk truet. Da er den rett og slett på randen av utdøelse. Det er det vi skal prøve å forhindre, sier Øystein Røsok.

Han er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, og en av dem som kjemper for bestanden av klippeblåvinger i Halden.

Forskerne har funnet en liten populasjon i der.

Den fantes også i Tvedestrand, men der er den ikke sett på mange år.

Øystein Røsok, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foto: Petter Larsson / NRK

Fikk i oppdrag å avle fram flere

Magnus Jakobsen fikk i oppdrag å se om det går an å avle frem flere eksemplarer.

– Direktoratet lot oss hente ti små egg i Halden for et par år siden. Nå har jeg avlet frem litt over 50 eksemplarer. Håpet er å kunne sette dem ut i naturen igjen for å styrke bestanden, sier sommerfuglentusiasten.

Planen er å kjøre en del sommerfugler og rundt 200 larver til Halden i år.

Slik det ser ut nå så er prosjektet i rute.

Stort ansvar

Jakobsen sier at det er et spennende, men også krevende prosjekt han holder på med.

– Det er utrolig stressende! Jeg var her før klokka seks i dag morges for å sjekke temperatur og luftfuktighet. Potensialet for å ta livet av hele gjengen er der. Det kan bare ikke skje.

Han drev tidligere en sommerfuglpark i Arendal.

De erfaringene kommer godt med nå.

Plantene i drivhuset er spesielt valgt ut for å passe klippeblåvingenes matvaner.

Magnus Jakobsen i drivhuset. Foto: Espen Bierud / NRK

En forpliktelse til å gjøre det

Jakobsen har fått noen hundre tusen kroner av Miljødirektoratet for å avle frem flere klippeblåvinger.

– Det meste har gått til å bygge drivhuset. Det blir ikke så mange kroner til overs. Så det er godt jeg har en jobb utenom. Dette blir mer hobby, sier han.

Klippeblåvingen ser ut til å trives i drivhuset. Foto: Espen Bierud / NRK

Målet nå er å bygge opp en sunn bestand i Halden.

I første omgang.

– Det som driver meg er at jeg ser at stadig nye arter blir utrydningstruet. Når jeg ser at jeg kan gjøre noe med det, føler jeg på en forpliktelse til å gjøre det.

Så låser han drivhuset med to låser.

– Innholdet er for biologisk viktig til å slippe inn noen andre her, sier han med et smil som lyser av alvor.