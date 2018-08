Omstridt Youtube-boksekamp endte uavgjort

I flere måneder har kjendisene KSI og Logan Paul slengt dritt om hverandre på nettet.

De to Youtube-stjernene har i lang tid jazzet seg opp til en liksomkonflikt seg imellom, og i kveld skulle «striden» avgjøres i bokseringen.

Boksekampen som har blitt hypet over flere måneder endte med uavgjort etter at begge fikk inn gode slag.

KSI, eller Olajide William Olatunji som han heter, var hjemmefavoritt. Han er 25 år og fra London. Over 19 millioner følger hans Youtube-kanal.

KSI har bokset før og har trent ett års tid. Men de er begge amatører.

KSI (Olajide William Olatunji) Foto: facebook Ekspandér faktaboks Britisk Youtube-stjerne med 19,1 millioner følgere

25 år gammel, kommer fra London

Begynte på Youtube med FIFA-videoer, spiller også Grand Theft Auto

Er musiker og komiker ved siden av Youtube-virksomheten

Var den første som utfordret en annen Youtuber til boksekamp, da han bokset mot Joe Weller (og vant) tidligere i år.

KSI står for Knowledge, Strength, Integrity

Heller ikke hans motstander Logan Paul er ukjent med rampelyset. Over 17 millioner er faste følgere av sketsjene hans på Youtube. Paul er en omstridt Youtuber med flere kontroversielle hendelser bak seg.

Logan Paul Foto: Phil McCarten / AP Ekspandér faktaboks Youtube-stjerne med 17,4 millioner følgere

Er 23 år gammel og bor i Los Angeles, selv om han kommer fra Ohio

Ble kjent gjennom videodelingstjenesten Vine, har nå flyttet over til Youtube.

Youtube-kontoen handler om hans eget liv, morsomme sketsjer og skøyerstreker på bekostning av andre

Har drevet med fribryting på delstatsnivå

Ble gjenstand for krass kritikk etter å ha laget en video fra selvmordsskogen (Aokigahara) i Japan

«Pay per view»

Verden over har ungdom latt seg rive med boksekampen i Manchester Arena.

Billettene kostet mellom 400 og 1700 kroner per stykk, og man måtte også betale rundt 80 kroner for å se kampen på Youtube. Dette er første gang Youtube tar betalt for å se en direktesending.

– Jeg bare elsker ham. Jeg liker vitsene hans så godt, sier 13 år gamle Jade Marshall til NRK.

Sammen med moren har hun reist en snau time med tog for å få et glimt av Logan Paul. Moren tror nok det er en viss avstandsforelskelse inne i bildet også. For henne er det vanskelig å forstå hysteriet.

– Det er for en annen generasjon, sier Melanie Marshall.

SPENT: Jade Marshall (13) og moren Melanie hadde reist med tog i en time for å få et glimt av Youtube-stjernene KSI og Logan Paul. Foto: Johan E. Bull / NRK

Strengt forbudt

Gulkledde vakter sjekket bager og ryggsekker før publikum fikk gå inn i Manchester Arena. De som hadde mobilene sine fremme, ble bedt om å legge dem vekk.

På nettsidene til Manchester Arena gjorde arrangøren det klart at det var strengt forbudt å ta bilder, video- eller lydopptak under boksekampen:

«Enhver som gjør opptak eller filmer, blir bedt om å slette innholdet. Dersom noen flere ganger forsøker å ta bilde eller filme, blir de bedt om å forlate salen og får ikke slippe inn igjen,» heter det.

FORBUD: Robert Shorter (t.v.) og Billy Turner gledet seg til kampen, men syntes det var skuffende at det ikke var lov til å ta bilder fra boksekampen. Foto: Johan E. Bull / NRK

Mange av dem NRK møtte i køen før den mye omtalte kampen, syntes det var leit at de ikke fikk ta bilder og ta med seg konkrete minner fra kvelden.

– Vi vil jo gjerne ta bilder og video. Det blir ikke det samme å bare se det på Youtube etterpå, sier Billy Turner.

Youtube vil imidlertid ha full kontroll over det som kan bli den største internettbegivenheten noensinne.

– Youtube er kjempestort nå. Det virker som de forsøker å ta over mye av det som vanligvis går på TV, sier Robert Shorter.

FANS: Verden over har barn og unge latt seg rive med av boksekampen mellom de to Youtube-stjernene. Foto: Johan E. Bull / NRK

Sett av 760 000

Det som skjedde i Manchester Arena, er bare en liten del av showet.

Arrangementet mellom de to amatørene har fått enorm oppmerksomhet, og det var på forhånd ventet at det blir det største direktesendte arrangementet på Youtube noensinne.

Men sendingen bikket aldri over 800 000 direkteseere. Dermed må de se langt etter rekorden som holdes av Felix Baumgartners fallskjermhopp i verdensrommet som hadde over 8 millioner seere på sin direktesending.

KSI og Logan Paul tjener pengene sine på at folk klikker på videoene deres. Jo flere klikk, jo større andel av nettstedets annonsekroner havner hos Youtube-stjernene.

Dermed ser det an til at de to Youtube-stjernene kan håve inn millioner av kroner på kveldens kamp.