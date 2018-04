Youtube-stjerne kastet ut av nasjonalpark

Den amerikanske YouTube-stjernen Logan Paul ble i helgen kastet ut fra Yosemite nasjonalpark i California.

Han var i utgangspunktet der med noen venner for å feire bursdagen sin, men de hadde ikke reservert plass på en av de godkjente overnattingsplassene. Da gruppen bestemte seg for å parkere bussen og overnatte i et område som ikke var godkjent for overnatting, ble de bedt om å flytte seg av parkvokterne, melder nettavisen ABC 30.

Logan Paul og vennene fikk da tilbud om å flytte seg til en av de godkjente plassene, noe de også gjorde.

Etter en stund samlet det seg noen titalls fans rundt bussen til Paul. Da andre gjester i parken klaget på bråket, ble Logan Paul og følget kastet ut av parken. Det hele ble selvfølgelig lagt ut på Youtube.

La ut video av selvmordsoffer

Logan Paul har også tidligere vært innblandet i kontroversielle episoder. Han har blant annet lagt ut en video der han bruker elektrosjokkvåpen på døde rotter, men verst var det i desember i fjor da Paul skapte en storm av negative reaksjoner. Den gang la han ut en video av et japansk selvmordsoffer. Paul gjorde opptaket i Aokigahara, som er kjent som «den japanske selvmordsskogen».

I begynnelsen av februar bestemte Youtube seg for å midlertidig stanse reklame på videoene hans. Reklamene før og etter videoene er måten Youtuberne tjener penger på, og før de ble stanset anslo nettstedet Buzzfeed at Logan Paul tjente ti millioner kroner i måneden på reklamen.