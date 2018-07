– Du skal ikke se bort ifra at det blir den boksekampen med flest seere, generelt.

Det sier Dennis Vareide, kjent fra Youtube-kanalen Prebz og Dennis. I slutten av august blir nemlig en litt uvanlig boksekamp blåst i gang. To av verdens største youtubere, Logan Paul og KSI, skal møtes i ringen.

Den 25. august 2018 møtes de til kamp på Manchester Arena i England, og kampen skal selvsagt streames på Youtube.

– Det blir uten tvil den største direktesendte hendelsen på internett, noen gang, sier Vareide.

EGOTRIPP: – Dette er en egotripp for begge to av en annen dimensjon, som man bare må følge med på, mener Dennis Vareide om boksekampen mellom Logan Paul og KSI. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Som Messi mot Ronaldo

Den britiske youtuberen KSI med sine 18 millioner abonnenter utfordret Logan-brødrene til boksekamp i februar i år, og nå nylig tok Logan Paul utfordringen.

Utfordringen fra KSI kom ikke helt uprovosert da disse to britiske youtuberne har kranglet. Men rivalisering i YouTube-miljøet er ikke unormalt, forteller Dennis Vareide.

– Det at youtubere krangler med hverandre, er ikke unormalt. Men denne boksekampen har utviklet seg til et rabalder uten like. Man kan se på det som Ronaldo mot Messi i fotballverden, bare med enda større egoer. Og nå skal de bokse mot hverandre, sier Vareide.

Krangling er «big business» i YouTube-verdenen. Billettene kommer til å bli solgt for 360–1700 norske kroner pr. stykk.

Voldelig innhold rettet mot unge seere

Selv om mange ikke engang har hørt om de to youtuberne, så skaper den kommende kampen mellom de to youtube-rivalene engasjement, også i Norge.

15 år gamle Hermann Terjesen gleder seg til boksekampen mellom YouTube-rivalene. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Jeg synes det er kult at de gjør det. Jeg kommer til å følge veldig med. Det er gøy å se folk slåss, så det blir nok underholdende, sier 15 år gamle Hermann Terjesen.

10 år gamle Jobjørn tror han kommer til å se litt av boksekampen, men han liker ikke så godt at det er slåssing på Youtube. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Jobjørn Wahl (10 år) kommer også til å se kampen, men synes det er litt problematisk med så mye slåssing.

– Jeg synes ikke det er greit at de slåss på Youtube, men jeg kan ikke forandre verden jeg da, det er bare sånn det er, sier Wahl.

– Utfordrende

Cecilie Staude, høyskolelektor ved BI, mener det kan være utfordrende å vise vold på en streamingtjeneste så stor som Youtube. Spesielt når så mange unge har tilgang til tjenesten.

– Med henholdsvis 17 og 19 millioner abonnenter sin YouTube-kanal, så betyr det at disse to må ta et ansvar for det innholdet de formidler. Hvilket betyr at man bør styre unna vold og annet innhold som ikke egner seg i denne eller andre kanaler, sier Staude.

Likevel mener hun at dersom er for eksempel for unge til å se en boksekamp, så ligger mye av ansvaret hos publikum.

– Hvis man skal unngå at barn og unge ser en boksekamp som ikke er egnet for deres aldersgruppe, så må foreldrene på banen og styre hva ungene bruker tid på, sier Staude.

Logan Paul Foto: Richard Shotwell / AP Ekspandér faktaboks Youtube-kanalen Paul Logan har nesten 17 millioner abonnenter, og godt over tre milliarder avspillinger.

Kanalen blir drevet av amerikanske Logan Alexander Paul (født 1. april 1995).

Før Logan startet med Youtube drev han med bryting og har videoblogget på videodelingstjenesten Vine.

Logan har opparbeidet seg sitt eget klesmerke og har hatt flere roller i filmer og TV-serier.

Logan laget mye oppstyr da han i 2018 laget videoen We Found a Dead Body der de fant en død mann i en japansk skog kallet «selvmordsskogen».

Lillebroren til Logan, Jake Paul (født 17. januar 1997), driver kanalen Jake Paul som har 15 millioner abonnenter. Kjelde: Wikipedia