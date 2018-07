Omstridt politiker vil bli Brasils president

Foran 3000 jublende tilhengere erklærte politikeren fra ytre høyre-partiet PLS sitt kandidatur på et valgmøte i Rio de Janeiro.

Flere av de fremmøtte hadde ikledd seg T-skjorter med bilder av Bolsonaro på, og mange etterlignet pistoler med fingrene sine, et tegn eks-offiseren har gjort populært.

Bolsonaro vekker oppsikt og motstand med sine rasistiske og homofobiske ytringer, men mange ser ham som en redningsmann for et land hvor kriminaliteten er svært høy og voldsbruken stadig stiger.

«Brasil først – Gud er størst»

Den 63 år gamle politikeren lover store endringer dersom han skulle vinne presidentvalget.

Ett av hans fremste løfter å hjelpe politiet med å slå ned på den økende kriminaliteten, ruste opp administrasjonen med militære tjenestemenn og gjøre det tillatt for sivile å bære våpen i selvforsvar.

Han har tidligere uttalt at «en god kriminell er en død kriminell», og har flere ganger uttrykt sin beundring for militærregimet som styrte Brasil i over 20 år, frem til demokratiet ble gjeninnført 1985.

Den nåværende kongressrepresentanten som kalles «Brasils Donald Trump» og er stolt av det, vil i likhet med den amerikanske presidenten, trekke seg fra Parisavtalen.

Bolsonaro er også svært kompromissløs i abortspørsmålet og har stor støtte blant kristne konservative velgere. «Brasil først – Gud er størst» er ett av slagordene til 63-åringen, som er knyttet til pinsebevegelsen og har tatt Messias som mellomnavn.

Han lover også kamp mot korrupsjon, et tema som er svært populært i Brasil hvor den ene store korrupsjonsskandalen har etterfulgt den andre.

En Bolsonaro-tilhenger har tatt på seg en maske som forestiller USAs president Donald Trump, en mann Jair Bolsonaro ikke har noe imot å bli sammenlignet med. Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Populær, men nok populær?

En meningsmåling viser at Bolsonaro fortsatt ligger som nummer to av mulige presidentkandidater, etter tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula som mest trolig ikke får stille i valget på grunn av en kontroversiell korrupsjonsdom, er fortsatt svært populær blant mange brasilianere.

Ifølge BBC viser meningsmålingstallene at Bolsonaro trolig ikke vil kunne vinne presidentvalget, selv om han skulle klare å sikre seg nok støtte til å komme til annen valgrunde.

Ifølge valgreglene vil ytre-høyrekandidaten kun ha rett til 10 sekunders sendetid på brasiliansk TV til sine valgreklamer.

– Vi har ikke et stort parti. Vi har ikke mye TV-tid. Vi har ikke mye valgkamppenger. Men vi har det ingen av de andre har, dere – det brasilianske folket, sa Bolsonaro i går.

Han er spesielt populær blant de unge, og har mer enn fem millioner følgere på Facebook.

Hvem som skal stille som Bolsonaros visepresidentkandidat er foreløpig ikke kjent.