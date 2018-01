Han er politikeren «alle» snakker om her i Brasil, ved inngangen til et av de viktigste valgår i landets nyere historie.

Han har gjort seg bemerket med sin hyllest til militærregimet som styrte Brasil fra 1964 til 1985, og mange mener at han støtter dem som ønsker et nytt militærstyre.

Han er blitt kalt «homofob» og «rasist», og hans forhold til lov og orden knyttes ofte til uttalelsen «en god kriminell er en død kriminell».

Så hvorfor ønsker millioner av mennesker at Jair Bolsonaro skal bli Brasils neste president?

Frelseren

For millioner av brasilianere er kongressrepresentanten og reserveoffiseren Jair Bolsonaro mannen som skal redde landet fra krise og korrupsjon. Foto: STRINGER / Reuters

For en politiker som vil fiske i rørt vann er det mye å ta av her i Brasil. Det syder av misnøye etter år med økonomisk krise, tidenes korrupsjonsskandale og stadig økende voldsbruk.

Tilliten til politikerne har aldri vært lavere, og Brasils velgere er på desperat jakt etter en leder de kan stole på og som kan bringe landet fremover.

For mange er Jair Bolsonaro selve frelseren – mannen som skal redde Brasil. Og han tar utfordringen bokstavelig: For en tid siden tok han seg et nytt mellomnavn – Messias.

Ukorrupt?

– Jeg vil slåss mot korrupsjonen svarer Bolsonaro når journalistene spør hvilke saker han er mest opptatt av.

Og ut fra det man vet, synes den 62 år gamle parlamentarikeren å være noe så sjeldent som en ukorrupt brasiliansk topp-politiker. Det kan bli hans store styrke i årets valgkamp, der de etablerte partiene er kraftig svekket av Petrobras-saken – tidenes korrupsjonsskandale i Brasil.

Bare tidligere president Lula da Silva ligger nå foran Bolsonaro på meningsmålingene foran høstens valg. Men Lula er dømt for korrupsjon og kan bli nektet å delta i valget. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Bolsonaro har de siste ukene ligget som nummer to på meningsmålingene foran høstens valg, bare slått av tidligere president Lula da Silva. Men Lula er dømt for korrupsjon, og kan bli utestengt fra valget.

Sosiale medier

Som ingen annen brasiliansk topp-politiker har Jair Bolsonaro tatt i bruk sosiale medier for å få ut sitt politiske budskap.

Han har nærmere fem millioner følgere på Facebook – mer enn 50 prosent flere enn Brasils mest kjente politiker, Lula da Silva.

Og Bolsonaros tilhengere er hovedsakelig unge – nærmere 60 prosent er mellom 16 og 34 år.

Jair Bolsonaro har nærmere fem millioner følgere på Facebook, og han har stor suksess med å få ut sitt politiske budskap gjennom sosiale medier.

– Noen vil dø på veien

Reserveoffiseren Jair Bolsonaro har særlig stor støtte blant de militære, og han er blitt tatt varmt imot under sine besøk i forlegninger over hele Brasil de siste månedene.

At en vanlig folkevalgt i Brasils nasjonalforsamling blir hyllet som en statsgjest plager ikke offiserer og menige, men det har kommet reaksjoner fra den militære toppledelsen. Under et av besøkene kom Bolsonaro med følgende erklæring:

– Noen vil dø på veien, men mitt mål for 2018 er, hvis Gud vil, å bringe Brasil mot høyre.

– Enkle svar på vanskelige spørsmål

Jair Bolsonaro er sterkt opptatt av lov og orden, og vil tillate brasilianerne å bære våpen.

«Politiker» er et skjellsord i Brasil, og tilliten til de folkevalgte er lavere enn noensinne ved inngangen til det viktige valgåret 2018. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / Afp

«En god kriminell er en død kriminell», er et av hans slagord.

Han er også opptatt av tradisjonelle familieverdier og han er knyttet til den raskt voksende pinsebevegelsen her i Brasil.

Bolsonaros kritikere mener han er en klassisk populist, og professoren og kommentatoren Leandro Karnal fra São Paulo sier det slik:

– Bolsonaro har enkle svar på ethvert spørsmål. I et komplisert samfunn som Brasil er dette noe som fascinerer velgerne – særlig de unge. Men for meg er det skremmende og farlig, sier professoren.

Beundrer Donald Trump

«Brasil først og Gud er størst». Det er ett av slagordene til Jair Bolsonaro. Ikke å undres over at han blir omtalt som «Brasils Donald Trump»".

Og han legger ikke skjul på sin beundring for den amerikanske presidenten:

– Jeg har dyp respekt for Trump, og jeg beundrer ham meget. Han er rett og slett et forbilde for meg sier Jair Bolsonaro, med mellomnavnet «Messias».