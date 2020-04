Økonomiene stuper i den tredje verden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et lokalsamfunn som til vanlig syder av liv er grepet av dyp frykt og fortvilelse.

I Rio de Janeiros største fattigkvartal Rocinha har koronaviruset krevd sine første dødsofre, og de rundt 100.000 innbyggerne er forberedt på det verste.

– Men smitte og sykdom er bare en del av vår bekymring, sier den 32 år gamle turistguiden Luiza Chaves til NRK.

– Det store spørsmålet er: Hva skal vi leve av?

Desperasjonen vokser

Luiza Chaves i favelaen Rocinha er dypt bekymret for hva som vil skje med de rundt 100.000 innbyggerne.

– Situasjonen er kritisk. Jeg overlever foreløpig, men vet ikke hvor lenge pengene rekker. Det kommer selvsagt ingen turister nå, og dette kan vare lenge, sier Luiza Chaves.

– Tusener av andre her i favelaen har også mistet jobben, og desperasjon vokser for hver dag som går, sier hun.

Og slett ikke alle følger påbudet om å stenge virksomheter som ikke er livsviktige:

– Mange barer og kafeer her i Rocinha holder åpent, og jeg skjønner dem godt, for de må jo skaffe penger til familiene, sier 32-åringen.

– Og det er fortsatt mange som reiser inn og ut av favelaen fordi de jobber i de rike bydelene. – Jeg skjønner det også, men smittefaren er stor, sier Luiza Chaves, som pleier en syk, gammel far med høy risiko for å dø av korona.

Verst siden 1930-tallet

Det internasjonale pengefondet la denne uken frem sin økonomiske prognose for 2020, og tallene for Latin-Amerika er fryktelige.

Pengefondets direktør, Kristalina Georgieva, la denne uken frem sjokktall for de økonomiske utsiktene. Foto: Christopher Pike

Regionen med sine 550 millioner innbyggere vil få en økonomisk nedgang på mer enn fem prosent, og for Brasil blir nedgangen den største på mer enn 100 år. For kloden som helhet blir korona-resesjonen på tre prosent, spår pengefondet:

– Dette gjør den store nedstengningen til den verste resesjonen siden den store depresjonen på 1930-tallet, sier pengefondets sjeføkonom Gita Gobinath.

– Dette er en mye dypere krise enn finanskrisa som startet i 2008, og det er enestående at både den rike og den fattige verden er i resesjon samtidig, sier hun.

Og den store forskjellen er at millioner av mennesker her i sør er uten et sosialt sikkerhetsnett:

Fattigdom dreper

Mexico blir ifølge pengefondets prognose hardest rammet av alle økonomier her i Latin-Amerika, med en nedgang på hele 6,6 prosent i år – det største fallet i noen større økonomi i den vestlige verden.

Gateselgere i Mexico City frykter sult mer enn koronaviruset. Foto: Marco Ugarte / Marco Ugarte

Og mange av de små gatebarene i hovedstaden Mexico City saboterer åpent pålegget om å stenge:

– Vi kommer ikke til å dø på grunn av koronasmitte, men på grunn av sult, sier en av selgerne. Vi lever fra dag til dag, og hvis vi ikke jobber har vi ingen ting å spise. Myndighetene kommer ikke til å bruke penger på å hjelpe oss, sier han.

«Fattigdom dreper», er et uttrykk de fleste kjenner her i Latin-Amerika, og sjelden har det vært mer aktuelt enn nå – i koronaens tid.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her