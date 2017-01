Obama med Guantánamo-kritikk av Kongressen

Allerede i sitt første år som president i USA lovet Obama at han skulle stenge den omstridte fangeleiren i Guantánamo Bay, men representanter fra begge partier i Kongressen har så langt satt en stopper for dette.

Fangeleiren på Cuba ble åpnet av Bush administrasjonen i 2002 for å forvare fanger mistenkt for tilknytning til Taliban og Al Qaida. Obama har redusert antall innsatte terrormistenkte der fra flere hundre til 41 personer, og sagt at disse siste fangene kunne overføres til fengsler på det amerikanske fastlandet.

ÅTTE ÅR SIDEN: Like etter innsettelsen i januar 2009 signerte Barack Obama dekretet og beordret stenging av det omstridte militærfengslet. Foto: Charles Dharapak / AP

Redusert

Det forslaget falt på steingrunn hos representantene i Kongressen, som har satt foten ned for enhver overføring av fangene til USA.

I stedet sendes nå flere av de innsatte til land i Midtøsten.

– Restriksjonene innført av Kongressen gjør det umulig for oss å sette disse personene i fengsel og til og med å stille dem for retten og sikre en livstidsdom, skriver Obama i et brev til lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan torsdag, på sin siste dag som president.

GIR IKKE OPP: I januar var det 15 år siden de første fangene ble fraktet til Guantánamo. Disse demonstrantene ba Barack Obama om løslate flere av de resterende fangene. Foto: Joe Raedle / AFP

Obama påpeker at ingen noen gang har rømt fra et amerikansk høysikkerhetsfengsel:

– Det er rett og slett ikke noe som rettferdiggjør denne linjen der Kongressen insisterer på å videreføre driften av dette fengselet.

Trump fortsetter

Noen timer etter kritikken offentliggjorde Pentagon at tre terrormistenkte er overført til De arabiske emiratene og én til Saudi-Arabia. Tidligere denne uka aksepterte Oman å ta imot ti pågrepne fra Guantánamo Bay. Påtroppende president Donald Trump sa under valgkampen i fjor at han vil videreføre driften av Guantánamo og «fylle det opp med noen fæle fyrer».