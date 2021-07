Nytt smittekart: Spania har blitt mørkerødt - det betyr karentenehotell

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I de nye tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC kommer det fram at Spania i de siste fjorten dagene har hatt hele 624 smittetilfeller per hundre tusen mennesker.

Grensen der et land går over fra å være rødt til mørkerødt i det norske reisekartet er ved fem hundre tilfeller. Det betyr at reisende fra Spania må i karantenehotell ved ankomst til Norge dersom de ikke er vaksinert.

Nederland har også blitt mørkerødt, med 670 smittetilfeller per hundre tusen mennesker.

Etter tre døgn kan du teste deg ut av hotellkarantenen og avtjene resten av tiden på et annet egnet sted.

Tallene viser også noe positivt for nordmenn med hytter i den svenske regionen Värmland. Området har kvittet seg med den røde fargen, og er nå grønt.

I tillegg har den svenske regionen Norrbotten gått fra oransje til grønt.

Norge følger etter

Hver torsdag kommer det europeiske smittevernbyrået ECDC med et nytt kart som viser smitteutviklingen. Kartet kommer samtidig med nye tall som viser utviklingen den siste uken.

Dagen etter følger norske myndigheter etter og oppdaterer sitt kart. Disse to kartene er mer eller mindre like. Norge har muligheten til endre farge på land etter det som blir kalt en helhetsvurdering.

Dersom et land endrer status vekk fra grønt, så betyr det at reisende som har vært i disse landene og som ikke er vaksinert, må i karantene ved ankomst til Norge.

SLIK SER DET UT NÅ: Reisekartet til FHI blir oppdatert hver fredag. Det kan nå ligge an til at Sveits mister grønnfargen, tett fulgt av Italia og Østerrike. Spania ligger an til å bli dyprødt. Foto: FHI

Tre land på vippen

Grensene for å miste den grønne fargen er koblet til hvor mange smittede landene har registrert de siste fjorten dagene. Dette tallet blir fordelt på befolkning. Konkret er det antall smittede de siste to ukene per hundre tusen innbyggere.

Én grense går ved 50 smittede. En annen grense går ved 75 smittede. Grunnen til at det er to grenser er fordi andelen positive prøver også er med i vurderingen.

Dersom det i løpet av de siste to ukene i gjennomsnitt er mellom én og fire prosent av prøvene som kommer tilbake positive, så er et land grønt inntil det når 50 smittetilfeller.

Dersom gjennomsnittet av prøvene de siste fjorten dagene er under én prosent, så ryker ikke grønnfargen før antall smittede har nådd 75.

STIGER RASKT: I begynnelsen av måneden var Sveits, Østerrike og Italia omtrent på samme sted i smitteutviklingen. Foto: Financial Times

I de kommende ukene ligger det an til at minst tre europeiske land kommer til å få en endret status.

Sveits er nå på 94 smittede, men var på 28 den 6. juli og 51 den 13. juli.

Italia er nå på 64 smittede, men var på 18 den 6. juli og 29 den 13. juli.

Østerrike er nå på 52 smittede, men var på 13 den 6. juli og 25 den 13. juli.

Sveits først

Sveits er ikke med på kartet fra ECDC. Landet er hverken i EU eller EØS. Norge henter derfor smittetallene fra landets egne helsemyndigheter. Tallene slik de ble presentert i avsnittet over er hentet fra koronaoversikten til Financial Times.

Ut fra de tallene er det klart at Sveits ligger helt på kanten til å miste sin grønne farge i det norske kartet. Det betyr at Sveits kan endre status i morgen, fredag.

Italia ligger med dagens smittevekst an til å miste sin grønnfarge i neste uke.

Sveits og Italia har begge over én prosent positive prøver og kommer derfor til endre farge når antall smittede når 50. Østerrike har en meget lav andel positive prøver og kommer til å holde seg på grønt inntil de får 75 smittede.

Dersom den nåværende smitteøkningen holder seg konstant i Østerrike vil landet endre status om to uker.

På grunn av smitteøkningen ligger også Litauen, Estland og Kroatia an til å miste sin grønne status i løpet relativt kort tid.