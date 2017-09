Nytt resultatløst møte om Nord-Korea i Sikkerhetsrådet

Det har blitt en vanlig øvelse: Nord-Korea gjør noe USA og de fleste av nabolandene mener er uakseptabelt.

Det kommer protester, og det kalles inn til hastemøte i Sikkerhetsrådet.

Nord-Korea blir fordømt av USA og noen andre. Russland og Kina maner til ro, og ber om forhandlinger.

Så går det noen uker før Nord-Korea igjen gjør noe virkelig ille, og så starter det igjen.

Sikkerhetsrådet i FN består av fem land som må bli enige dersom det skal vedtas noe, og ti ikke permanente medlemmer som ikke har en slik vetomakt.

Femten land var representert i dag. Fem av dem kan legge ned veto. Det betyr at det ofte ikke blir noe resultat av møtene i Sikkerhetsrådet. Foto: Bebeto Matthews / AP

Kina mot USA

Når det gjelder Nord-Korea så står normalt sett USA og Kina mot hverandre, og det meste ender med veto.

Likevel har det noen ganger blitt enighet i Sikkerhetsrådet. Seks møter siden oktober 2006 har endt med vedtak om sanksjoner.

Analyser foretatt av FN antyder at sanksjonene til nå har begrenset effekt, og at Nord-Korea vanligvis finner metoder for å unngå dem.

Den kinesiske representanten til FN, Liu Jieyi, maner til ro og samtaler. Han sier at Kina ikke vil akseptere krig og kaos i Korea. Foto: STEPHANIE KEITH / AFP

Sterkest mulige sanksjoner

Det som ble klart under dagens møte i Sikkerhetsrådet er at USA nå vil begynne å sirkulere et nytt utkast til vedtak om sanksjoner.

– Vi vil at FN vedtar det sterkeste mulige sanksjonene, sa USA ambassadør Nikki Haley under møtet.

– Nord-Korea gir det internasjonale samfunn en skikkelig ørefik. Kim Jong-uns handlinger er som å be om krig, la Haley til.

Målet til USA er at det kommer en votering om de nye sanksjonene på mandag i neste uke.

Kinesisk olje som nettopp har kommet inn i Nord-Korea. Uten denne oljeimporten vil det bli vanskelig for landet å opprettholde et væpnet forsvar. Foto: AP

Hva som kan gjøres

Det har kommet en rekke forslag om hva de nye sanksjonene kan være. Fra Japan, Sør-Korea og Tyskland har det kommet forslag.

Reuters skriver at diplomatene diskuterer absolutt stans av oljeeksport til Nord-Korea, absolutt forbud mot å bruke gjestearbeidere fra Nord-Korea, forbud mot å kjøpe tekstiler fra landet og landingsforbud for landets flyselskap.

Mye av dette er for å forhindre at Nord-Korea skal få tak i utenlandsk kapital som kan brukes til å kjøpe utstyr til rakett- og atomprogrammet.

Det er allerede sanksjoner på plass for å forhindre slike kjøp, men det trolig at Nord-Korea likevel greier å få tak i utstyret gjennom diverse ikke statlige aktører.

Amerikanske bomber har landet i et øvingsfelt i Sør-Korea. Slike fellesøvelser vil Kina og Russland at USA slutter med. Foto: null / AP

Hva Kina og Russland ønsker

Det finnes en felles plan til løsning som Kina og Russland har utarbeidet.

Det store poenget med denne planen er å lokke Nord-Korea til å fryse sine våpenprogrammer.

Lokkemiddelet er å stanse de store militærøvelsene som USA gjennomfører sammen med Sør-Korea.

USA har gjentatte ganger sagt at øvelsene er nødvendig for å kunne sikre Sør-Korea fra nordkoreansk aggresjon.

Nord-Korea har gjentatte ganger sagt at våpenprogrammene er for å sikre landet mot aggresjon fra USA.