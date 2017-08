Nord-Korea konflikten: – USA må lære å lytte mener ekspert

Nord-Korea avfyrte mandag kveld en rakett som passerte over Japan og landet i havet. Det er første gang siden 2009 at Nord-Korea skyter en rakett over Japansk territorium. Nå ber Japan sammen med USA og Sør-Korea FNs sikkerhetsråd om et hastemøte.

– Det Nord-Korea nå gjør er å vise militære muskler. Det er et alvorlig svar på den store krigsøvelsen som USA, Sør-Korea og delvis Japan har deltatt ifra havet utenfor Sør-Korea. Kina har bedt om at øvelsene blir avlyst eller nedskalert, det har USA avvist, sier Geir Helgensen direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København til NRK.

Dialog må til men USA vil ikke mener Korea-ekspert Geir Helgesen. Foto: NRK

Visste det ville skje

Helgesen mener USA og Sør-Korea visste at Nord-Korea ville reagerer med mindre Nord-Koreas leder Kim Jong-un og hans generaler hadde skiftet strategi, det har de ikke.

– Kina har blandet seg inn og sagt at Nord-Korea må stoppe missil-testingen, mens USA må stoppe militærøvelsen som et skritt til en dialog. Dette er avvist av USA som ikke ønsker at Kina skal spille en større rolle i denne konflikten, mener Helgesen.

Ifølge Helgesen vil den siste situasjonen bli tatt opp i sikkerhetsrådet. Der vil man fordømme Nord-Korea og man vil også prøve å skjerpe straffetiltakene.

Vil ikke lytte til Kina

– Det de ikke gjør, og som de burde gjøre, er å henstille til USA å lytte mer til konstruktive forslag fra Kina som tross alt er nærmeste nabo til dette området, sier Geir Helgensen, direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, til NRK.

Halvor Kippe som er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til NRK at Nord-Korea har ett klart mål med denne oppskytningen.

– Hver test som Nord-Korea gjør med missiler vil ta dem nærmere målet om å ha operative missiler som kan true Guam og fastlands USA med kjernevåpen, sier Kippe.

Hva kan konsekvensene bli?

– Konsekvensene går mest på maktbalansen, hva kan de forskjellige landene true de andre landene med. De færreste tror Nord-Korea vil ta dette i bruk uten videre. Under den kalde krigen hadde man samme taktikk. Man hadde missiler som kunne ødelegge motpartens territorier totalt, men man gjorde det ikke, sier Kippe.

Press på Japan

– Jeg er overraske over «suksessen» Nord-Korea har hatt med langtrekkende systemer det siste året, vanligvis tar det lengre tid å oppnå, sier Kippe til NRK.

Kippe mener Japan nok skulle ønske at de hadde systemer til å skyte ned den type missil som Nord-Korea nå avfyrte. Men Japan har kun systemer som er egnet til å skyte ned prosjektiler som er på vei til å treffe deres eget territorium, og ikke noe som flyr over territoriet i den høyden vi her snakker om. Nå kan det bli press på Japan om å skaffe seg bedre systemer, mener Halvor Kippe, som er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

