Det var tidlig torsdag morgen det brøt ut harde kamper i området mellom landsbyene Krymskoje og Zjelobok i Donbassområdet øst i Ukraina.

Kampene er de hardeste på mange måneder mellom de prorussiske separatistene og de ukrainske regjeringsstyrkene, og skjer dagen før Ukraina markerer at det er 26 år siden landet erklærte seg selvstendig.

Det ukrainske forsvaret: Separatistene angrep først

Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet var det separatiststyrkene som forsøkte å presse de ukrainske styrkene vekk fra en kontrollpost langs en av hovedveiene i området.

Det ukrainske forsvaret la denne situasjonsrapporten over fronten i Donbass ut på siden nettsider. Foto: Det ukrainske forsvaret

Talsmann Dmytro Gutsuljak i det ukrainske forsvarsdepartementet sa på en pressekonferanse i Kiev torsdag ettermiddag at kampene varte i fem timer og at det ble brukt tungt artilleri fra separatistene side.

Gutsuljak bekreftet at tapene hadde vært store på ukrainsk side: Fire døde og sju sårede soldater i kampene ved Krymskoje, i tillegg en offiser drept et annet sted langs den nesten 500 kilometer lange frontlinjen i Donbassområdet, trolig av en skarpskytter.

Separatistene: Det var regjeringsstyrkene som startet

Forsvarsdepartementet i den såkalte Folkerepublikken Luhansk bekrefter de harde kampene, men sier at det var de ukrainske regjeringsstyrkene som startet skytingen da de forsøkte å trenge fram mot landsbyen Zjelobok. Ifølge dem kan opp til 12 ukrainske soldater ha mistet livet i kampene.

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko sa torsdag ettermiddag at regjeringsstyrkene hadde slått tilbake angrepet og at 8 separatistsoldater drept. Dette tallet er ikke bekreftet fra de prorussiske separatistenes side.

Ukrainas president sammen med ukrainske soldater i Kiev 23. august Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Det har også tidligere vært kamper i dette området, blant annet slutten av november 2017, da det var mange drepte og sårede på begge sider.

I april samme år ble en amerikansk observatør fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa OSSE drept under et patruljeoppdrag i samme området. Det var den norske offiseren Hallstein Olsen som ledet patruljen den gangen.

Våpenhvilene: En vits?

De harde kampene torsdag skjer til tross for at partene i konflikten så seint som onsdag ble enig om en ny våpenhvile. Det har også vært tradisjon for å la våpnene hvile i forbindelse med skolestarten 1. september.

Ukraina feirer 24. august sin selvstendighetsdag, blant annet med en stor militærparade i hovedstaden Kiev.

Store deler av Donbassområdet øst i Ukraina preges av krigen som nå har vart i mer enn fire år. Dette er sykehuset i byen Svitlodarsk Foto: Morten Jentoft

Og slik så det ut inne i sykehuset i Svitlodarsk etter kampene i 2015 Foto: Morten Jentoft

Landets president Petro Porosjenko sa i en tale i dag at han beklaget at han ikke hadde klart å holde løftet om å ta tilbake kontrollen over de separatistkontrollerte områdene og få til fred i landet, slik han lovet da han ble valgt til president i 2014.

Konflikten i Ukraina har nå vart i fire og et halvt år, og minst 10000 mennesker har mistet livet.

