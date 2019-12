Nye EU-regler: Utenlandske lastebilsjåfører i Norge skal overvåkes

Avtalen om en «veipakke» som EUs kommisjon, parlament og ministerråd har blitt enige om, sier blant annet at sjåfører skal ha krav på samme lønnsvilkår som landet de kjører i.

I tillegg strammer de inn på utenlandske sjåførers kjøring innad i et land, såkalt kabotasje, ved å følge med på sjåførenes posisjon.

Norges lastebileierforbunds direktør, Geir A. Mo mener de nye forslagene vil skape mer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportfirma.

– Det er teorien – hvis det skal bli slik i virkeligheten, må norske myndigheter legge opp til mer effektiv kontroll og norske kunder må ta sitt ansvar. Hvis ikke det skjer, blir dette kun et regelverk på papiret, sier Mo.

Nye EU-regler Ekspandér faktaboks Dette er de punktene som til nå er bekreftet fra EU. Kjøre- og hviletid Referanseperioden for ukehvil forblir på to uker. Det er fortsatt forbudt å ta hvilen i bilen. Sjåfør skal returnere hjem hver tredje uke. Posisjonsverktøyet smart-tachograf skal innføres i alle tunge godskjøretøy innen utgangen av 2025, og i godsvarebiler med totalvekt over 2,5 tonn innen 1. juni 2026. Kabotasje og markedsadgang Kabotasjereglene blir i utgangspunktet som i dag, altså maksimalt tre turer i løpet av syv dager, men med en «avkjølingsperiode» på fire dager etter at det siste oppdraget er utført. Reglene skal også gjelde for godsvarebiler med totalvekt inntil 3,5 tonn. Kjøretøyet skal tilbake til etableringslandet senest hver åttende uke. Utstasjonering Tredjelandskjøring underlegges utstasjoneringsreglene. Med unntak av turer som starter og ender i opprinnelseslandet, skal sjåfører motta samme lønn og vilkår som landet de kjører i. Det foreligger enkelte unntak fra utstasjoneringsreglene for å hindre tomkjøring, for eksempel på vei tilbake til opphavslandet. Kontroll og tilsyn Det legges opp til strengere kontroll, et tydeligere regelverk og bedre verktøy for å avdekke ulovlig virksomhet. Bruk av smart-tachograf, informasjon fra internasjonale registre knyttet til markeds- og kjøretøyspørsmål gir myndighetene i medlemslandene mye større muligheter for kontroll enn før. Det vil også innføres strengere retningslinjer for hvordan hver enkelt medlemsstat skal følge opp regelverket nasjonalt. Kilde: Lastebil.no

Innfører karantene

Reglene for kabotasjekjøring i Norge er i dag at EØS-sjåfører har adgang til å utføre midlertidig kabotasje, men det kan kun utføres maksimalt tre turer. Lossing av lasten etter den siste turen skal finne sted syv dager etter at den internasjonale frakten ble levert i Norge.

Mo forklarer at det er enkelt å «lure» dagens regelverk.

– De utkonkurrerer norske transportvirksomheter ved å gå rundt regelverket som finnes i dag. Det som nå vil skje, er at når man har kjørt disse tre turene, må man ha minst fire dager i utlandet før man tar med seg last til Norge igjen. Dermed blir det vanskelig for dem som har kabotasje som forretningsmodell, sier Mo.

Dette skal kontrolleres ved bruk av en såkalt smart-tachograf, som følger sjåførens posisjon.

Etterlyser mer digitalisering

Mo mener forslagene ikke bare handler om å forbedre sjåførenes arbeidsforhold, men å bedre hele næringen.

– Vi er positive til dette og at regelverket blir tydeligere, men vi er helt avhengig av at nasjonalstaten følger opp.

Han mener blant annet at mer digitalisering må til for å kunne drive bedre kontrollering.

– Det er snakk om enorme mengder lastebiler. Elektroniske fraktbrev burde vært obligatorisk for å lettere kunne spore og se om kabotasjen er lovlig.

En endelig avstemming er forventet i april 2020. Deretter kan reglene implementeres, sannsynligvis mot slutten av 2021.