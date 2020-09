Menneskerettsorganisasjonen Viasna sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at 70 personer hittil skal ha blitt arrestert i forbindelse med protestmarkeringen.

Det hviterussiske nettstedet tut.by melder at titusenvis av mennesker deltar i markeringen i dag, og at politiet går hardt fram mot demonstrantene. Internett skal delvis være nede i hovedstaden Minsk, og en del av metrostasjonene skal være sperret av.

Opprørspolitiet har også satt opp metallgjerder og utplassert folk rundt flere plasser der demonstrantene tidligere har samlet seg.

MYNDIGHETENE SLÅR TILBAKE: Tungt bevæpnet opprørspoliti sperrer av deler av Minsk sentrum.

Det hviterussiske nettstedet Nexta Live melder at demonstranter samler seg utenfor presidentpalasset i Minsk. Opprørspoliti i fullt utstyr, støttet av pansrede kjøretøy og vannkanoner, har omringet palasset. Politiet skal også ha arrestert demonstranter i byene Grodno, Brest og Vitebsk.

– Jeg vil ha nye og rettferdige valg, sier den 28 år gamle demonstranten Nikita Sazanovich til nyhetbyrået AFP.

– Lukasjenko må gå av, sier Nikolai Dyatlov, en 32 år gammel demonstrant.

Dette er fjerde søndag på rad at den hviterussiske opposisjonen mobiliserer store folkemengder i Minsk og andre byer i landet.

Presset holdes oppe mot Aleksandr Lukasjenko-regimet, men den store streiken som opposisjonslederne oppfordret til, har ikke fått noen stor oppslutning.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja flyktet til nabolandet Litauen etter presidentvalget, og i forgårs talte hun på videolink til FNs Sikkerhetsråd.

Der ba hun om at FN må sende en kommisjon til Hviterussland for å granske politivolden som demonstrantene har blitt utsatt for.

Arrestasjoner fortsetter

Den siste uka har hviterussiske myndigheter ifølge lokale medier arrestert flere titalls studenter og aktivister som har deltatt i protestmarkeringer.

IKKE REDDE: Flere tusen kvinner deltok i går i en protestmarsj i Minsk.

Lørdag deltok flere tusen kvinner i en protestmarsj i Minsk der de ropte «ikke rør våre barn».

En av opposisjonens ledere, Olga Kovalkova, har søkt tilflukt i Polen. Hun sier at hun ble truet med et langt fengselsopphold hvis hun nektet å forlate Hviterussland.

Sikkerhetstyrker fraktet henne til en grensepost, der hun fikk reise med en buss til nabolandet.

Les også: Har gitt opp Hviterussland og flyttet til Norge

Fordømmelse fra FN

Anais Marin, FNs spesialrepresentant for Hviterussland, sier ifølge BBC at presidentvalget sist måned var «fullstendig manipulert» og at «folkets stemmer ble stjålet».

OVERMAKT: President Lukasjenko setter igjen inn opprørspolitiet mot opposisjonens søttespillere. Foto: AP

Hun anklager det hviterussiske politiet for å stå bak tortur, og viser til en 16-åring som ble slått så kraftig at vedkommende ble liggende i koma.

– Myndighetene må løslate alle dem som ble arrestert vilkårlig, sier Marin, som også hevder at den hviterussiske regjeringen fører «en vanvittig krig mot egen befolkning.»

Støtte fra Russland

Sist torsdag var den russiske statsministeren Mikhail Misjustin på besøk i Minsk der han møtte president Aleksandr Lukasjenko og andre hviterussiske ledere.

Fra russisk side ble sagt at det ble gjort betydelige framskritt i utviklingen av samarbeidet mellom de to landene.

STYRKER SAMARBEIDET: Russlands statsminister Mikhail Misjustin (t.v.) møtte president Aleksandr Lukasjenko i Minsk i forgårs. Foto: Alexander Astafyev

Lukasjenko skal om kort tid til Moskva for å møte sin russiske kollega, og samtalene i Minsk var en del av forberedelsene til dette.

President Putin har tidligere sagt at en russisk politistyrke står klar til å gripe inn i nabolandet, dersom situasjonen skulle komme ut av kontroll.

De to landene planlegger også en stor militærøvelse på hviterussisk jord i løpet av høsten.