Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP ble det i morgentimene gjennomført flere luftangrep mot både Rafah, som ligger helt sør på Gazastripen, og mot Deir al-Balah, som ligger på midten i den palestinske enklaven.

LUFTANGREP: Røykskyen står opp etter at Israelske bomber har truffet Rafah. Foto: EYAD BABA / AFP

AFP har kontakt med palestinske journalister som jobber for dem inne på Gazastripen, hvor internasjonale medier ikke slipper inn. Også sivile palestinere forteller om flere angrep.

Det skal i tillegg pågå kamper mellom den israelske hæren og den militære delen av Hamas flere steder.

– Vi håper avgjørelsen fra domstolen legger press på Israel til å få en slutt på denne krigen og denne tilintetgjørelsen. For her er det ingenting igjen, sier den palestinske kvinnen Oum Mohammad Al-Ashqa til AFP.

Hun er i Deir al-Balah, dit hun flyktet til fra Gaza by.

– Israel anser seg selv hevet over loven. Derfor tror jeg verken skytingen her eller krigen vil stanse uten bruk av makt, sier Mohammed Saleh, som også snakker med AFP fra Deir al-Balah.

Frykter fare for folkemord

Jo Stigen er jusprofessor og spesialist i folkerett ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Han mener angrepene viser at Israel ikke har tenkt å rette seg etter FNs øverste juridiske organ.

– Israel gjør akkurat det domstolen sa at Israel ikke skulle gjøre. Dette er et veldig tydelig signal om at de ikke akter å følge beslutningen fra domstolen, sier Jo Stigen.

Jusprofessor Jo Stigen mener det er tydelig at Israels ikke har tenkt å respektere FNs domstoler. Foto: Universitetet i Oslo

Stigen forklarte de juridiske sidene av domstolens beslutning i NRKs Helgemorgen.

– Saken som nå går for Den internasjonale domstolen mellom Sør-Afrika og Israel handler om folkemord. Det som blir sagt veldig tydelig fra domstolen, er at det Israel gjør (i sin krigføring, red.anm.) ser ut til å kunne være et folkemord. Og at det å gå inn i Rafah representerer en fare for utryddelse av palestinere der.

Stigen frykter hva Israels steilhet rundt Rafah-offensiven kan føre til:

– Vi kan frykte nye rapporter daglig om mennesker som blir drept. Går de inn i Rafah, er det fare for store tapstall. Og etter det ICJ mener, frykter jeg at vi muligens kan se faktisk folkemord, sier Stigen.

Israelske militære kjøretøy på den palestinske siden av grenseovergangen mellom Gazastripen og Egypt ved Rafah, som Den internasjonale domstolen krever at Israel åpner. Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES / Reuters

Ordre om stans i angrepene

De israelske luftangrepene startet bare timer etter at Den internasjonale domstolen (ICJ) gav følgende ordre til Israel:

stanse militæroffensiven mot Rafah

stanse andre militære handlinger på Gazastripen som skader den palestinske befolkningens eksistens

åpne grenseovergangen ved Rafah som israelske styrker har tatt kontroll over slik at FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner kommer inn med mat og annen livsnødvendig hjelp fra Egypt

sørge for uhindret tilgang til Gazastripen for internasjonale etterforskere som kan undersøke anklagene om folkemord

Domstolen hadde følgende ordre til Hamas og andre militante grupper på Gazastripen:

umiddelbart løslate alle gisler som holdes fanget

Forsvarer operasjonene

ICJ ble bedt av Sør-Afrika om å beordre stans i krigen på Gazastripen for å hindre et mulig folkemord.

Israel på sin side forsvarer de pågående operasjonene i Rafah, og er uenige med FN-domstolen.

– Israel har ikke og vil ikke utføre militære aksjoner i Rafah-området som kan resultere i livsbetingelser som kan ødelegge den palestinske sivilbefolkningen, helt eller delvis, het det i en felles uttalelse fra Israels nasjonale sikkerhetsråd og utenriksdepartement fredag etter domstolens kjennelse.

De kalte videre ICJs ordre som «ubegrunnet, skandaløst og motbydelig».

Eliav Lieblich, professor og ekspert på folkerett, ved universitetet i Tel Aviv, mener ordren fra FN er klar på at alle kamper i Rafah må opphøre, men sa fredag at den også kan tolkes på andre måter.

– Ordren sier bare at alle kamper der sivile kan komme til skade må opphøre. Den kan altså tolkes slik at det er mulig å fortsette kampene om man mener dette kravet oppfylles, sier Lieblich til Haaretz.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 35.903 Siste uke: 517 Israel 1472 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 272 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Øker presset mot Israel

EUs utenrikssjef, den spanske og britiske regjeringen ber Israel respektere kjennelsen fra ICJ, etter rapportene om lørdagens angrep.

Jusprofessoren forklarer at fredagens kjennelse er bindende for Israel.

– Alle stater er bundet av avgjørelser fra Den internasjonale domstolen.

– I praksis så tror jeg ikke den vil bety all verden, fordi Israel har allerede gjort det klart at de ikke ville etterkomme beslutningen.

– Men beslutningen går inn i det samlede presset fra det internasjonale samfunnet. Så det er et sterkt kort på hånden, for å kritisere Israel, at en internasjonal domstol med uavhengige, upartiske dommere er kommet til det de har kommet til, sier Stigen.

Hva er Den internasjonale domstolen ICJ? Foto: Peter Dejong / AP Ekspander/minimer faktaboks The Den internasjonale domstolen, på engelsk The International Court of Justice (ICJ), er FNs hovedorgan for juridiske spørsmål. Det er i denne domstolen at juridiske stridigheter mellom to land behandles, og må ikke forveksles med Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som behandler saker mot privatpersoner og organisasjoner, og også holder til i Haag. ICJ ble opprettet sammen med FNs seks andre hovedorganer 26. juni 1945. Domstolen har tidligere bestemt saker om hva som utgjør territorielle grenser mellom stater, Alle 193 FNs medlemsland, hvorav Sør-Afrika og Israel, er medlemmer av ICJ, utenom de to observatørstatene Vatikanet og Palestina. Domstolen har 15 dommere fra hvert sitt land, og én president. Den nåværende presidenten er amerikanske Joan Donaghue. I tillegg vil det være to dommere fra henholdsvis Sør-Afrika og Israel under denne saken.

Kjennelsen er den andre på under en uke fra FNs domstoler, som gjelder krigen på Gazastripen.

På mandag bad sjefanklageren i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om at det utstedes en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant.

Anklageren bad om det samme for de tre Hamas-lederne Yahya Sinwar, Mohammed Diab, Ibrahim Al-Masri og Ismail Haniyeh.

Sinwar er Hamas sin leder på Gazastripen, Al-Masri leder Hamas sin militære fløy Qassam-brigaden, mens Haniyeh er øverste leder av Hamas' politiske fløy.

Fakta om Den internasjonale straffedomstolen Ekspander/minimer faktaboks Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ble etablert i 2002 og er verdens første permanente, internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og angrepskrig.

Domstolen har sete i Haag i Nederland og ledes av polske Piotr Hofmański.

Britiske Karim Khan er sjefanklager.

123 land er medlemmer, men ikke land som USA, Russland, Kina, India og Israel.

Siden starten er det ført 31 saker for ICC og disse har resultert i ti domfellelser og fire frifinnelser.

Fem menn er funnet skyldige i krigsforbrytelser, alle afrikanske militsledere. Dommene har vært på fra ni til 30 års fengsel.

ICC har opp gjennom årene utstedt arrestordre på 38 personer. 21 av dem er pågrepet og stilt for retten og 14 er fortsatt på frifot. Fem saker er henlagt fordi de etterlyste døde. Kilde: NTB

Et dommerpanel i Straffedomstolen skal ta avgjørelsen om arrestordrene.

Samtaler i Paris

Samtidig som angrepene fortsetter i Gaza, pågår det en rekke internasjonale samtaler i Paris.

Lørdag ettermiddag rapporterer nyhetsbyrået Reuters at forhandlinger om de over 100 gjenværende gislene starter opp igjen i neste uke.

Fredag ettermiddag hadde Frankrikes president Emmanuel Macron møte med statsministre og utenriksministre fra Qatar, Saudi-Arabia, Egypt og Jordan.

De fire arabiske landene er på ulikt vis involvert i våpenhvileforhandlingene mellom Israel og Hamas. Men de jobber også med en større fredsplan, som Norge støtter.

Målet er en fremtidig selvstendig palestinsk stat, som eksisterer side om side med Israel.

