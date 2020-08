Putin: Russiske myndigheter har godkjent koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Putin fortalte også at datteren hans hadde fått denne vaksinen.

– Den fungerer ganske effektivt og fører til sterk immunitet, sa Putin, som hevdet at vaksinen hadde passert alle nødvendige tester.

Men det blir opplyst i Moskva at vaksinen skal testes videre. Gamaleya Instituttet i Moskva har kun testet den i to måneder.

Folkehelseekspert Lawrence Gostin ved Georgetown University i USA har uttalt til nyhetsbyrået AP at han er bekymret for at Russland «kuttet svingene» i vaksineutviklingen.

Russland har ikke offentliggjort noen vitenskapelige data fra utprøvingen av vaksinen, ifølge CNN.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Slutten av året

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo tolker det som har kommet fra Moskva så langt som at de fortsatt er i fase 3 i utviklingen av en vaksine.

– Forskere har sagt at de som får vaksinen nå skal følges opp, og det er ikke vanlig når man gir en vaksine ment for allment bruk. Samtidig er det ingenting i veien for å bruke vaksine som er under utprøving under en pågående pandemi. Det kan også være lurt å gjøre, sier Grødeland.

Hun har tidligere sagt til NRK at hun tror den russiske vaksinen kunne være endelig klar først mot slutten av året.

Soldater som har meldt seg som frivillige til å teste ut koronavaksine på vei til Budenko militærsykehus i Moskva. Foto: AP

Uenige om testing

Skulle vaksinen vise seg å være vellykket åpner det for massevaksinering og muligheten for å gjøre befolkningen immun mot korona-sykdommen.

Her er den russiske vaksinen fra Gamaleya Instituttet i Moskva. Foto: DMITRY KURAKIN

President Putin sa tirsdag at han regner med masseproduksjon av vaksinen i september og at vaksinering av folk flest kan begynne i oktober, skriver Moscow Times. Foreningen for kliniske tester i Russland (ACTO) sier derimot til avisa at de mener det trengs flere tester av vaksinen først.

Verdens helseorganisasjon har tidligere regnet med at produksjonen av en vaksine for utstrakt bruk tidligst kan starte høsten 2021. Folkehelseinstituttet skrev dette om vaksiner på sin nettside 7. juli.

«Utviklingen tar lang tid fordi potensielle vaksiner må testes på dyr og mennesker for å ivareta sikkerhet og ønsket effekt.»

Den nye russiske vaksinen blir satt på en soldat som har meldt seg som frivillig testperson.

Skal kalles Sputnik

Men sjefen for Russlands investeringsfond, Kirill Dmitriev, var i slutten av juli klar på at landet jobber for å vinne den globale kampen om en koronavaksine.

– Det er et Sputnik-øyeblikk, sa Dmitriev til CNN, og refererte dermed til 1957 da Sovjetunionen skjøt ut verdens første satellitt i verdensrommet.

Og nå er det blitt kjent at den nye vaksinen skal hete nettopp Sputnik