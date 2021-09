Ny utdanningspolitikk fra Taliban: Kjønnsdelte skoler og menn bak gardiner

– Folket er muslimer og vil akseptere det, sa utdanningsminister Abdul Baqi Haqqani på en pressekonferanse om Talibans utdanningspolitikk søndag.

Før Taliban-styret tok over makten i år, kunne gutter og jenter i Afghanistan gå i samme klasse på skolen.

Dette vil Taliban endre.

– Vi har ingen problemer med å avslutte det blandede skolesystemet, sier Haqqani.

Haqqani bekreftet at kjønnsdelt undervisning vil være en av betingelsene for at kvinner fortsatt vil ha muligheten til å ta høyere utdanning.

Aldersgrense for menn bak forheng

I utgangspunktet skal kvinnelige studenter kun ha kvinnelige forelesere.

Flere frykter at de nye reglene vil bidra til å ekskludere kvinner fra universitetet, ifølge AFP.

Men Haqqani insisterer på at det vil være nok kapasitet til å opprettholde kjønnsdelingen.

– Alt kommer an på universitetets kapasitet, sier han.

En kvinne går ned fra scenen inne i et auditorium ved et universitet i Kabul i Afghanistan, under en demonstrasjon i støtte til Taliban-styre. Foto: Felipe Dana / AP

Likevel erkjenner han at det kan bli nødvendig med unntak.

– Vi kan også bruke mannlige lærere som underviser bak et forheng, eller bruke teknologi, legger han til.

Tidligere har Taliban åpnet for at mannlige forelesere over en viss alder kan få undervise kvinnelige studenter.

Uklart om ansikt

De kvinnelige studentene må også bruke hijab, men Haqqani spesifiserte ikke om dette innebærer å dekke til ansiktet, slik Taliban har krevd tidligere.

Under pressekonferansen påpekte Haqqani at Afghanistan har fått mange flere undervisningsinstitusjoner, noe som gir håp om «et framtidig velstående og selvforsynt Afghanistan».

– Vi vil bygge videre på det som eksisterer i dag, understreker ministeren.

Forrige gang Taliban hadde makten i Afghanistan, mellom 1996 og 2001, ble kvinners rettigheter kraftig innskrenket. Taliban har lovet en mindre ekstrem linje denne gangen.