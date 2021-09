Han blir Talibans nye regjeringssjef

De første detaljene rundt Talibans nye regjering er i ferd med å komme ut. Akkurat nå pågår intense forhandlinger i Arg, det afghanske presidentpalasset, mellom Talibanledere som prøver å meisle ut hvem som skal lede landet fremover.

Nå er det bestemt hvem som skal lede Talibans nye regjering, ifølge Afghanistans største private TV-kanal Tolo News. Mulla Baradar blir regjeringssjef, og får rollen som en slags statsminister eller president.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mulla Baradar har vært en del av Talibans toppledelse helt siden gruppen ble grunnlagt på 1990-tallet. Han har blant annet ledet Talibans militæroperasjoner mot de utenlandske styrkene. I 2010 ble han tatt til fange i den pakistanske millionbyen Karachi. Men i 2018 ble han løslatt etter en anmodning fra USA som ønsket å slutte fred med Taliban.

USAs spesialrepresentant for Afghanistan gir Mullah Baradar et håndtrykk etter at Taliban og USA signerte fredsavtale i 2020. Foto: Ibrahem Alomari / Reuters

Regjering ikke klar

Det jobbes også med å utnevne representanter til det Taliban kaller et storråd som inntil videre vil fungere som en slags regjering.

Ifølge NRKs kilder i Kabul vil disse tre mennene trolig vil få mektige posisjoner i Talibans nye regjering: Mulla Yaqub, sønnen til Talibans myteomspunnede grunnlegger Mulla Omar, som døde for noen år siden. Yaqub har holdt seg utenfor offentlighetens lys, og det finns derfor ingen bilder av ham. En annen som blir viktig er Sirajuddin Haqqani, mannen som har ledet den mest militante grenen av Taliban, internasjonalt kjent som Haqqani-nettverket.

MILLIONDUSØR: Sirajuddin Haqqani ligger an til å få en ledende posisjon i Talibans nye regjering. Amerikanerne utlover en dusør på 5 millioner dollar for hans arrestasjon. Foto: HANDOUT / Reuters

Haqqanis menn har stått bak noen av de verste terrorangrepene i Afghanistan, blant annet angrepet på Hotel Serena i 2008, hvor Dagblad-journalist Carsten Thomassen også ble drept. Haqqani, som antas å være i 40-årene, står fortsatt på USAs liste over mest ettersøkte menn. FBI utlover en dusør på 5 millioner dollar for informasjon som kan lede til hans arrestasjon. Og, Sher Abbas Stanekzai, en av forhandlingslederne til Taliban i Qatar. Stanekzai er storfavoritt til utenriksministerposten, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

MULIG UTENRIKSMINISTER: Sher Abbas Stanekzai (til høyre) blir trolig utenriksminister i Talibans nye regjering. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Iransk styringsmodell

I tillegg er det klart at Afghanistans nye regjering vil ha en religiøs leder på toppen, slik man har i Iran hvor en åndelig leder sitter med makten. I Afghanistan blir det mulla Hebatullah Akhundzhada, som også er Talibans øverste leder. Han vil holde til i Kandahar i Sør-Afghanistan. Dette er fødestedet til Taliban. Og, regjeringen vil holde til i Kabul.

Mulla Hebatullah har ledet Taliban siden mai 2016. Han var i mange år før det øverste dommer for sharia-domstolene i Taliban.

ÅNDELIG LEDER: Mulla Hebatullah blir Talibans øverste, åndelige leder. Foto: - / AFP

Ifølge nyhetsbyrået AFP skulle Taliban kunngjøre regjeringens sammensetning etter fredagsbønnen i dag, men til NRK sier kilder i Taliban at den offisielle annonseringen lar vente på seg. Trolig vil dét komme i løpet av helgen.

Det er fortsatt usikkert om tidligere president Hamid Karzai og tidligere leder for Det nasjonale forsoningsrådet, Abdullah Abdullah, vil sitte i regjeringen. De siste ukene har begge deltatt i samtaler med Taliban.

Trolig ingen kvinner

Tidligere har Taliban lovet at den nye regjeringen vil bli «inkluderende».

I et intervju med BBC Pashto sier lederen for Talibans politiske kontor i Qatar at det «kanskje ikke» er rom for kvinner i regjeringen eller andre topp-posisjoner.

Men Sher Mohammad Abbas Stanikzai legger til at kvinner kan ha andre stillinger i administrasjonen.

Sher Mohammad Abbas Stanikzai er regnet som en av de mindre kompromissvillige i Talibans ledelse. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Inkluderende regjering betyr ikke å ha noen få symbolske menn med samme ideologi fra andre folkegrupper i regjeringen. Inkluderende regjering betyr å ha de rette representantene fra ulike kjønn, generasjoner, folkegrupper og ideologier i regjeringen og besluttende organer, tvitret Nargis Nehan i går.

Fram til 2019 satt hun som minister for gruver, olje og industri i den afghanske regjeringen.

Foto: Gro Holm / NRK

Hun ble evakuert fra Afghanistan til Norge i forrige uke.

Håper Taliban har lært

– Talibans fotsoldater krever streng praktisering av sharia. Men Taliban i Kabul og ved deres kontor i Qatar er mer opptatt av politikk nå. De vet at det ikke er akseptabelt for den afghanske befolkningen og det internasjonale samfunnet, sa Nehan da NRK møtte henne ved mottakssenteret for afghanere i Vestfold i går.

Nargis Nehan har hatt en av de tyngste jobbene noen kvinne har hatt i den afghanske regjeringen. Her er hun ved sjøkanten i nærheten av mottaket på Oslofjord konferansesenter i Melsomvik i Vestfold. Foto: Lokhman Ghorbani / NRK

Den tidligere ministeren håper Talibans ledelse har lært. Selv vil hun gjerne tilbake til Afghanistan, men ikke som statsråd. Hun vil jobbe for sivilsamfunnet, for folket.

– Hvis det blir en regjering med bare Taliban-folk, må jeg ha garantier for min sikkerhet før jeg eventuelt reiser hjem, sier Nargis.

Les mer: Afghanistankjenner ber verden gi Taliban en sjanse

Frykter fortsatt krig

NRK spør om hvilken framtid hun ser for Afghanistan nå som krigen er over.

– Hvilken krig er over? Den er kanskje over for det internasjonale soldater, men for oss er den definitivt ikke over, sier Nargis Nehan.

Hun viser til at det fortsatt finnes en lomme av væpnet motstand i Panjshirdalen.

Dersom Taliban tar i bruk strenge straffemetoder som steining og kapping av hender, tror hun dessuten at folk vil gjøre motstand. Hun frykter en ny borgerkrig.

Pansjhir nord for Kabul er den eneste provinsen Taliban nå ikke har kontroll over. Motstanden ledels av Ahmed Massoud, med støtte fra tidligere etterretningssjef Amrullah Saleh. Bildet er fra Anaba-distriktet 1. september. Foto: Ahmad Sahel Arman / AFP

– Vi har også IS-K og Al Qaida her. Al Qaida har gratulert Taliban med «den store seieren». Snart kan de komme til å operere fra Afghanistan igjen, tror Nargis.

I en uttalelse fra Al Qaidas ledelse i går skriver de at seieren er en hjelp til å starte «frigjøringen» av andre områder, som Levanten, Somalia, Jemen og Kashmir.

IS-K truer skoler

For jihadistene i terrorgruppen IS-Khorasan handler det nå om å slå Taliban, som de mener er altfor nasjonalistiske og moderate.

NRK kjenner til at IS-K skal ha sendt krav til private skoler om at de bidrar med et bestemt pengebeløp til «hellig krig» mot Taliban.

Hvis de sier nei, vil «skolene, deres eiere og deres familiemedlemmer bli sprengt i lufta fra selvmordsbombere eller utplasserte bomber fra Den islamske stat», står det i meldingen NRK har sett.

Mottakerne av meldingen risikerer dessuten døden om de ikke sender den videre til andre undervisningsinstitusjoner.

Meldingen er undertegnet med et navn og tittelen «Ansvarlig for skatt og almisser i byen Kabul».

En såret mann fraktes bort i trillebår etter selvmordsbomben fra IS-K mot flyplassen i Kabul 26. august. Rundt 170 mennesker ble drept. De har demonstrert at de er i stand til å gjennomføre store, dødelige aksjoner i den afghanske hovedstaden. Foto: NRK

NRK har ikke kunnet verifisere at meldingen er ekte. Men det er velkjent at IS har brukt ulike skatter for å finansiere sin virksomhet i Irak og Syria.