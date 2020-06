Ny politivideo viser ulovlig bruk av kvelertak under pågripelse

Det er politiets eget opptak som viser hva som foregikk under pågripelsen i bydelen Queens forrige søndag.

Polititjenestemennene benyttet såkalte «body-cams». Dette er små kameraer som festes til uniformen. De benyttes for å dokumentere hva som skjer under politiets arbeid.

Søndag morgen hadde flere politipatruljer rykket ut til en ordensforstyrrelse i Queens. Ved 8.45-tiden hadde de fått inn meldinger om en person som skrek og ropte mot tilfeldige forbipasserende i et område ved Rockaway Park.

Politiet i New York har frigitt et 30 minutter langt opptak som skal vise hele hendelsen.

På opptaket kan man se hvordan politimannskapene møter en gruppe unge menn som opptrer noe aggressivt. Det er riktig nok kun en verbal konfrontasjon. Innledningsvis virker situasjonen til å være under kontroll.

Politiet snakker med mennene. Stemningen er gemyttlig. Noen av politimennene ler. Det kommer senere frem at de mener personene de snakker med har drukket alkohol.

En av de unge mennene heter Ricky Bellevue. Han er 35 år, svart og bosatt i New York.

På videoopptakene kan man se hvordan Bellevue etter hvert blir tydelig sint. Han peker på tjenestemennene og ber dem dra til helvete.

Ricky Bellevue truet polititjenestemennene like før han ble pågrepet og lagt i bakken. Foto: NYPD

Etter noe frem og tilbake går 35-åringen deretter til en søppeldunk. Der mener polititjenestemennene at han plukker opp en gjenstand. Bellevue spør deretter politibetjentene minst to ganger om de er redde for ham.

Tjenestemennene tar så tak i ham. Bellevue blir umiddelbart lagt i bakken. Det er under denne delen av pågripelsen den ene polititjenestemannen tar i bruk det ulovlige kvelertak.

Flere forbipasserende filmer det som foregår med mobiltelefoner. På disse opptakene kan det høres hvordan vitnene ber polititjenestemennene om å være forsiktige.

Vitnene ser også at Bellevue mister bevisstheten og varsler om dette.

Etter kort tid blir Ricky Bellevue løftet opp. Han er da påført håndjern og i stand til å gå til en politibil. Han fraktes deretter til en politistasjon i Far Rockaway, men blir senere overført til sykehus. Han ble utskrevet mandag kveld. Det skriver avisen The New York Daily News.

Ifølge Bellevues familie skal han ha hatt mentale problemer. Polititjenestemennene skal også ha blitt klar over at han hadde en bipolar lidelse, ifølge The New York Times.

Suspendert umiddelbart

Polititjenestemannen som utførte kvelertaket ble suspendert umiddelbart, men han er ikke avskjediget. Hendelsen er nå under etterforskning.

Han får ikke lønn så lenge han er suspendert.

– En grundig etterforskning er i gang, sier Dermot Shea. Han er leder for New York Police Department (NYPD).

Ifølge har det ikke vært tillatt for mannskaper i dette politidistriktet å benytte slike halsgrep siden 1993. Forbudet skal riktignok ikke ha vært håndhevet særlig strengt.

Over hele USA har fokuset på halsgrep under pågripelser fått økt oppmerksomhet de siste ukene. Årsaken er hendelsen i Minneapolis der 46-årige George Floyd døde i forbindelse med en pågripelse.

En av polititjenestemennene presset kneet sitt mot Floyds nakkeregion over flere minutter. Dette skal ha ført til at Floyd senere døde.

Hendelsen førte til voldsomme protester over hele USA.

Vil ha tjenestemannen straffet

Lori Zeno representere Ricky Bellevue. Hun krever at polititjenestemannen blir arrestert og straffet.

– Betjenten brukte et kvelertak slik at min klient mistet bevisstheten. Han ble hold fast så hardt at det ikke var mulig for ham å si at han ikke fikk puste, sier Zeno.

Hun er advokat i en organisasjon som kalles Queens Defenders.

– Denne betjenten skal få sparken og deretter rettsforfølges. Det er han som begikk en forbrytelse i denne situasjonen, mener Zeno.

Tidligere suspendert

Tjenestemannen som nå er suspendert heter David Afanador. Han har tidligere vært involvert i hendelser som har fått konsekvenser for ham. I 2014 ble han også suspendert etter at han under en pågripelse skal slått en 16 år gammel gutt i ansiktet med sitt tjenestevåpen. Gutten mistet to tenner. 16-åringen var mistenkt for å selge hasj.

Ifølge The New York Post skjedde hendelsen 29. august 2014.

Dette bildet er fra 2014 og skal vise polititjenestemannen David Afanador.

The Daily Mail skriver at David Afanador startet i politiet i januar 2005. Han er nå i slutten av 30-årene. Afanador skal ha blitt anmeldt ved åtte ulike tilfeller for påståtte tjenesteforsømmelser. Det skal stort sett handle om overdrevet maktbruk og ufint språkbruk.

