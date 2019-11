Ny midlertidig president lover nytt valg i Bolivia

Senator Jeanine Anez Chavez har lovet nye valg for å få en slutt på den politiske krisen som har herjet det søramerikanske landet siden oktober. I ukene etter presidentvalget, der den nå avgått presidenten, Evo Morales, innkasserte seieren, har protestene eskalert i styrke.

Søndag ga landets hærsjef Morales klart beskjed om at han burde trekke seg. I tillegg trakk også visepresident Alvaro Garcia Linera seg, samt senatspresidenten og speaker i underhuset.

På samme tid ble også de to lederne i valgkommisjonen arrestert og siktet for valgfusk.

Anez (52) som var 2. visepresident i senatet, erklærte seg selv som ny fungerende president fra hjembyen Trinidad i fylket Beni søndag kveld. Samtidig innkalte hun senatet i nasjonalforsamlingen til ekstraordinært møte.

Mandag kom hun til hovedstaden La Paz. Tirsdag godkjente senatet formelt Morales' avskjedssøknad og utpekte Anez som midlertidig leder.

Jeanine Anez sammen med de tilstedeværende senatorene etetr at hun hadde avlagt eden. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB Scanpix

Stor oppgave

Den 52 år gamle senatoren har vært én av Morales sterkeste motstandere.

Hun får en stor oppgave i å gjenopprette fred og orden i gatene i Bolivia. Voldelige opptøyer, hærverk og brennende barrikader har preget gatebildet i flere store byer ettersom protestene mot valgresultatet vokste.

Anez Chavez vifter med det bolivianske flagget idet hun ankommer kongressbygningen i La Paz. Foto: LUISA GONZALEZ / LUISA GONZALEZ

De voldsomme protestene mot Morales bygde ikke bare på mistanke om juks og uregelmessigheter under opptellingen. De bygde også på at Morales stilte til valg for en fjerde periode. Det er ikke er tillatt etter grunnloven. Velgerne hadde også sagt tydelig nei til det i en folkeavstemning.

Det hjalp ikke at Morales på slutten sa seg villig til å holde nyvalg på nyåret. Tilliten fra folket, og etterhvert også politiet og forsvaret, var for tynnslitt.

Amper stemning

Mandag brøt det ut regelrette opptøyer i gatene mellom Morales-tilhengere og politi. Flere politistasjoner og sivile ble angrepet, og flere steder brøt det nærmest ut panikk i gatene.

Det toppet seg tirsdag da tilhengere av Morales marsjerte mot nasjonalforsamlingen. Stemningen ble ytterligere hisset opp da det ble kjent at politisjefen i hovedstaden var død etter en motorsykkelulykke der han angivelig skal ha blitt jaget av Morales-tilhengere. Det var denne politistyrken som først vendte seg mot presidenten og gikk over til demonstrantene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Politiet måtte be om hjelp fra hæren.

22. januar

Det var lenge usikkert om et tilstrekkelig antall senatorer ville klare å ta seg fram mellom barrikadene til kongressbygningen i tide for møtet tirsdag kveld. 19 av de 36 senatorene måtte rekke fram for at forsamlingen skulle være beslutningsdyktig. På grunn av mange veisperringer og sammenbrudd i offentlig transport var mange forsinket.

Møtet ble utsatt flere ganger. Men like før midnatt norsk tid ble møtet satt til tross for at det ikke formelt var beslutningsdyktig, og etter kort tid var en ny midlertidig president klar.

Og en ny valgdato er satt: 22. januar.

Sov ute siste natta

Den avgåtte presidenten ankom tirsdag Mexico by, via Paraguay. Han takket Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador for at han har fått asyl, og sine sympatisører i Bolivia for å ha reddet hans liv. Morales fastholdt at han hadde vært utsatt for et kupp da han møtte pressen på flyplassen i Mexico.

Siste natta i Bolivia tilbrakte han ifølge en post på Instagram, under en lilla teltduk på ukjent sted nær hjembyen Cochabamba.