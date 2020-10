Ny frykt for at pandemien skal komme ut av kontroll

Fra flere land strømmer de dårlige nyhetene inn. Det norske Folkehelseinstituttet melder at hele Europa utenfor Norden kan bli rødt denne uka.

Ny tiltak i Tyskland

Flere tyske delstater og byer innfører nye tiltak for å bremse spredning av koronaviruset etter at det ble registrert 2.828 nye smittetilfeller på ett døgn.

Økningen er den kraftigste siden april, da pandemien i Tyskland var på sitt verste.

Den tyske regjeringen advarte onsdag om at landet kan komme til å miste kontrollen over smittesporingen.

Blant de nye tiltakene er et forbud mot å ta inn på hotell i delstater der man selv ikke bor hvis man kommer fra steder med høy smitte.

Mange akuttsyke i Frankrike

Selv om færre blir alvorlig syke, er det registrert 80 koronadødsfall det siste døgnet.

Nesten halvparten av akuttsengene ved sykehusene i Paris nå fylt av koronapasienter. De siste dagene har nye franske rekordtall på smittede og syke tikket inn på de internasjonale byråene.

Alle barene i Paris har fått påbud om å stenge. President Emanuelle Macron sier det er aktuelt å innføre nye og strengere tiltak flere steder i landet.

Spisesteder i Paris må stenge på grunn av smittespredning. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Bølge nummer to i Spania

Også i Madrid er mer enn 40 prosent av intensivsengene fylt med koronapasienter, melder El Pais. Landet er inne i sin andre bølge av virussmitte, skriver avisen.

Madrid og flere andre spanske byer er stengt ned. Innbyggerne får bare forlate dem i helt spesielle tilfeller.

Det offisielle dødstallet i Spania er godt over 32.000, men det inkluderer ikke mange uregistrerte tilfeller fra den første runden.

Spansk politi holder kontroll på en av veiene i Madrid. Det er bare tillatt å forlate byen hvis man har en spesielt gyldig grunn. Foto: Sergio Perez / Reuters

Økning på eldrehjem i Sverige

Fra flere svenske byer kommer det meldinger om økt smitte blant de eldre, melder Sveriges Television. I uke 39 rapporterte myndighetene om 51 tilfeller på eldrehjem, det var 20 flere enn uken før.

Mange er bekymret for at smitten skal øke enda mer når besøksforbudet blir opphevet, melder SVT.

Påbudt med munnbind i Italia

Til tross for at smitten er relativt lav i Italia har myndighetene sendt ut et dekret med påbud om munnbind over alt utendørs. De som går uten risikerer en bot på rundt 10.000 norske kroner.

– Vi må være strenge slik at vi unngår enda strengere tiltak som vil bremse produksjon og sosiale aktiviteter, sa statsminister Giuseppe Conte.

I Italia er det registrert 36.000 koronadødsfall, melder nyhetsbyrået AP.

Rekord i Tsjekkia og Polen

Tsjekkia har før første gang registrert over 4.000 nye koronatilfeller i løpet av et døgn.

Også antall dødsfall øker kraftigere enn før.

Regjeringen har erklært unntakstilstand og innført strenge restriksjoner på hvor mange mennesker som kan delta på sosiale sammenkomster, både innendørs og utendørs.

Polen har påvist over 3.000 smittetilfeller og registrert 75 koronarelaterte dødsfall siste døgn, opplyser helsedepartementet. Antallet nye smittetilfeller er ny døgnrekord i landet.

Myndighetene vil trolig utvide antall såkalte gule og røde soner, der det råder strengere smitteverntiltak som munnbind-påbud.

Forbyr sjenking i flere byer

Brussel og Scotland strammer inn.

I den belgiske hovedstaden må barer, klubber og kafeer holde stengt den neste måneden.

Alle puber i Glasgow og Edinburgh har fått beskjed om å stenge dørene fra og med fredag. Andre steder i Scotland må spisestedene avslutte serveringen klokka 18.

Millioner av smittede i Brasil

Myndighetene i Brasil har registrert fem millioner smittede. Om ikke lenge nærmer de seg en ny og dyster rekord, melder Reuters. Landet har snart listeført 150.000 covid-dødsfall.

Mens eksperter i landet advarer omstore mørketall og stor smittefare, har president Jair Bolsonaro oppfordret folk til å leve som normalt.

Bedre utvikling i Danmark

Strenge tiltak ser ut til å ha hatt effekt i Danmark og smittetallene er på vei ned, melder helsemyndighetene i landet.

De opprettholder dagens restriksjoner ut oktober. Det betyr blant annet at reisende må ha munnbind på og at serveringssteder må stenge klokka 22.