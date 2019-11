Striden om hvordan Notre-Dame skal se ut når den er satt i stand etter brannen i april, har toppet seg de siste to dagene, skriver AFP.

Spørsmålet er om det skal settes opp en kopi av spiret som brant opp, eller om det skal lages en mer moderne variant.

General Jean-Louis Georgelin, en tidligere stabssjef for den franske hæren, er satt til å lede arbeidet med å gjenoppbygge katedralen i løpet av fem år.

Samtidig er arkitekten Philippe Villeneuve satt til å lede arkitektarbeidet, altså hvordan det nye spiret og taket skal se ut.

General Jean-Louis Georgelin leder Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Vil ha tro kopi

President Emmanuel Macron, som utnevnte generalen til å lede arbeidet, har sagt at han gjerne ser at spiret blir gjenoppbygget i en «moderne» stil.

Arkitekten Villeneuve insisterer imidlertid på at den eneste måten å nå målet om å gjenoppbygge katedralen i løpet av fem år, er ved å lage en tro kopi av det gamle spiret.

– Enten restaurerer jeg spiret helt likt, eller så lager de et moderne spir og da får noen andre gjøre det, sa arkitekten i forrige måned.

Møte i kulturkomiteen

Hans uttalelser har ikke falt i god jord hos general Georgelin, kom det frem under et møte i kulturkomiteen i den franske nasjonalforsamlingen onsdag kveld.

– Når det gjelder sjefarkitekten har jeg allerede sagt at han skal holde kjeft, sa generalen til en forbløffet komite.

Den franske kulturministeren Franck Riester er blant dem som har reagert på ordbruken, Han skrev torsdag på Twitter at utbruddet var «uakseptabelt».

– Respekt er en grunnverdi i samfunnet vårt. Som offentlige personer må vår oppførsel være eksemplarisk, skrev Riester.

Notre-Dame før brannen, med Viollet-le-Ducs spir fra midten av 1800-tallet. Foto: LIONEL BONAVENTURE / LIONEL BONAVENTURE

Sikringsarbeidet pågår fortsatt

Generalen sa til kulturkomiteen at arbeidet med å sikre katedralen fortsatt pågår.

Han advarte om at vinterstormer kan komme til å destabilisere reisverkene som er satt opp for å stabilisere kirken.

Den gode nyheten er ifølge generalen at det ikke lenger er blyutslipp fra kirken, noe som i sommer vakte stor bekymring og førte til at to skoler i nærheten ble stengt.

Snøhetta interessert

Spiret som ble ødelagt i brannen er fra midten av 1800-tallet, tegnet av den berømte arkitekten Viollet-le-Duc.

Det er ikke klart når det blir avgjort hva slags spir som skal bygges opp.

Arkitektkontoret Snøhetta har tidligere sagt at de vurderer å delta i arkitektkonkurransen om å tegne Notre-Dames nye spir, dersom konkurransen etterspør nyskapning.