– Vi har nettopp fått vite at niesen vår lever, sier norske Siren Wærland Davies fra Tønsberg.

NRK møter henne og ektemannen bare et par timer etter at de har ankommet hovedstaden Nassau. De trodde niesen var død.

– Tårer kommer til øyene mine igjen, sier ektemannen Marcus Davies og forsøker å tørke dem vekk.

Ekteparet opplevde orkanen Dorian sine herjinger på øya Abaco på Bahamas, der flere byer er helt ødelagt.

– Jeg er fortsatt litt i ørska, jeg har ikke helt skjønt hva som har skjedd, forklarer hun.

Noen av husene i Marsh Harbour på Abaco er knust til pinnevev. Foto: Lars Os / NRK

Forsøker å ringe rundt i prioritert rekkefølge

Det har allerede gått en uke siden orkanen herjet med øya hun har bodd på i rundt 20 år, men det er først nå de har fått mobildekning.

– Hvert minutt du har ledig tenker du: Hva med den? Hva med den? forklarer hun og sier at det er mange de nå tenker på.

– Vi har forsøkt å ringe etter en prioritert liste. Jeg har ikke fått ringt hjem ennå, for det er midt på natta der, sier hun når NRK møter henne.

For midt i det grusomme og utenkelige lever håpet. De har ikke tall på hvor mange de savner.

Det offisielle tallet på antall døde er fortsatt under 100. Men det er ventet å stige betraktelig. Det snakkes om hundrevis av savnede. Ekteparet tror det vil ta lang tid før man har alle svar.

– Det er sånn som vi kommer til å få vite om uker, regner jeg med, sier hun og legger til at hovedfokus på øya nå er å få de døde vekk derfra med skip.

– Har ikke gått helt opp for oss

Ekteparet er fortsatt i sjokk over det som har skjedd og forteller at det ikke har gått helt opp for dem.

Siren har ikke rukket å se et eneste bilde av ødeleggelsene. Nå ønsker hun å få se. Selv om det smerter.

Deler av Abaco er helt ødelagt. Hele øya mangler strøm. De var blant de heldige som bodde sør på øya.

Mens flere samfunn i nord er helt ødelagt, slapp de unna det verste. Deres hus står fortsatt.

– Vi hadde godt med vind og regn. Det var skikkelig oversvømt.

– Var du redd?

– Ja, det var jeg.

Slik så huset til norske Siren på Abaco ut da NRKs Tore Strømøy, Kjetil Nesgård og Remy Samuelsen besøkte henne i 2015. Huset står fortsatt. Foto: Tore Strømøy / NRK

Vil bli boende på Abaco

Ekteparet forteller at de ønsker å bli boende på øya. De har begge jobbene sine der, men forteller at mange nå er bekymret for framtida.

– Mange tenker på hva skal jeg gjøre nå, for nå har de ingen inntekt lenger. Jeg tror det har skremt mange, sier hun.

Dansk Røde Kors, som NRK har møtt på øya, mener det vil være stort behov for hjelp på øyene som er hardest rammet etter orkanen Dorian på Bahamas i lang tid framover. Men ekteparet planlegger å reise tilbake om få dager.

– Så lenge vi får gass til generatoren, vann og mat.

Det viktigste er å få drikkevann. Men de er forberedt på at det vil være mange sterke inntrykk framover.

Grunnen til at ekteparet har reist til Nassau, er blant annet for å få barnebarnet på en skole her, siden ingen skoler er åpne på Abaco.

– Man må bruke tid på å bearbeide, men det har ikke skremt meg fra å bo her, sier hun, og legger til at hun regner med mange tårer fremover.