Ekstremorkanen «Beryl» gir seg ikke. Nå er den på vei innover Det karibiske hav med full styrke.

De voldsomme naturkreftene truer fortsatt liv og helse, advarer myndighetene.

Foreløpig er sju personer meldt døde som følge av «Beryl», skriver CNN.

Område hvor «Beryl» har vært og skal.

I Grenada skal tre personer ha mistet livet, to av dem på øya Carriacou, som skal ha blitt særlig hardt rammet.

Én person er også død i St. Vincent og Grenadinene, mens tre personer døde på kysten av Venezuela.

Vindkast opp mot 70 meter i sekundet

Onsdag slår den trolig i land på Jamaica og Caymanøyene, skriver AFP. Deretter går turen til Mexico.

– Orkanen «Beryl» er ventet å føre med seg livstruende vinder, kraftig regn og stormflo, skriver Jamaicas statsminister Andrew Holness på X.

Etter at orkanen slo til i det sørlige Karibia på mandag styrket den seg. Nå er den oppgradert til kategori 5. Det er det høyeste orkannivået amerikanske myndigheter opererer med.

Den drar med seg kraftige vindkast på opp mot 70 meter i sekundet.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

På Grenada har myndighetene erklært krise. Ifølge dem har 95 prosent av øya mistet strømmen.

På Union Island i St. Vincent og Grenadinene skal 90 prosent av alle boliger være skadet eller ødelagt, ifølge myndighetene.

Skånet for de verste kreftene

Den 86 år gamle seileren Trond Brattøy fra Trøndelag har snart vært én måned i Karibia. Han befinner seg på Grenada.

Brattøy reiste ned til Karibia for å ta vare på en seilbåt han har kjøpt.

– Jeg kjøpte den usett, så jeg var litt spent, sier han.

Trond Brattøy på Grenada. Foto: Privat

Brattøy bor på et hotell sørvest på Grenada. Der ble de skånet for de aller verste kreftene til «Beryl» på mandag.

– Men orkanen rammet ganske hardt med store ødeleggelser på den nordlige delen, der én person skal være død, sier Brattøy.

– Helt forferdelig

Han trekker også frem øya Carriacou, som ligger 25 kilometer nord for Grenada. Der melder flere medier om voldsomme ødeleggelser.

Også der skal to personer ha mistet livet. Brattøy kjenner flere som bor der.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det var jo en veldig vakker øy, med ekstremt vennlige folk. Jeg var der sammen med kona for 11 år siden, sier han.

Aller mest tenker han på alle barna som rammes hardt av orkanen.

– Det er jo mange barnerike familier her. De må være veldig utsatt under sånne forhold. Det er det som plager meg. Unger og mødre skulle vært forskånet for dette, sier Brattøy.

Hotellet Trond Brattøy bor på. Foto: Trond Brattøy

Brattøy har som mål å seile over Atlanteren med den nye båten sin. Men den uvanlig tidlige orkansesongen truer planene.

– Kanskje må jeg avvente. La båten ligge her og kommer tilbake igjen rundt jul for å gjennomføre seilasen, sier Brattøy.

Mye usikkerhet

– Ferien har blitt endret ganske mye på grunn uværet og stormen. Det har vært mye vind og regn. Men akkurat nå er det veldig stille, og strålende sol, sier Erlend Skaug Ingebrigtsen når NRK snakker med ham natt til onsdag.

Ferien har endret seg mye for Erlend Skaug Ingebrigtsen. Foto: Privat

Han er på ferie på den meksikanske øya Cozumel i Det karibiske hav, som ligger rundt 20 kilometer fra fastlandet.

Mange reiser nå fra øya.

– Generelt er det litt amper stemning. Folk er bekymret fordi man ikke aner hvordan dette vil bli, sier han.

Han legger til at det er mye usikkerhet, og at de fleste lokale ikke tror orkanen treffer øya direkte.

– Det er vanskelig å planlegge reisen sin. Hvor en du drar, risikerer du å havne i orkanen uansett, forteller han.

– Vi planlegger å boltre oss inne på hotellet

Erlend sier videre at det ikke er synd på han og andre turister, som har mulighet til å reise derfra.

– Det er mer synd på de som blir rammet og som ikke har noe alternativ. Som må prøve å ta vare på hus, hjem og familie, sier han.

På Cozumel i Det karibiske hav er Erlend Ingebrigtsen (i rød caps) på ferie. Foto: Privat

Mange hjemme i Norge har oppfordret Erlend om å reise derfra, men sier de er en gjeng som blir.

– Vi forbereder oss på intense timer, og er innstilt på at strømmen forsvinner, og at det kan bli utfordrende med transport og logistikk i forkant og etterkant av orkanen, sier han.

Orkanen er ventet der han er på torsdag.

– De har stengt havnen her nå, og båtavganger til fastlandet blir stengt i morgen kveld, sier han.