* Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), også kjent som al-Ahvaziya, er en iransk opprørsgruppe som ble dannet i 1999.

* Gruppen kjemper for uavhengighet for Khuzestan-provinsen sørvest i Iran, der det bor rundt 4,3 millioner mennesker.

* ASMLA har stått bak flere bombeattentater og sabotasjeaksjoner i Iran og står på myndighetenes liste over terroristorganisasjoner.

* I november i fjor ble ASMLAs leder Ahmad Mola Nissi skutt og drept utenfor sitt hjem i Haag i Nederland. Gjerningsmannen unnslapp.

* ASMLA tok på seg ansvaret for angrepet mot en militærparade i byen Ahvaz i Khuzestan 22. september 2018, der 25 mennesker ble drept.

* Gruppen hevdet senere at angrepet mot militærparaden ble utført av utbrytere fra ASMLA.

* 30. oktober opplyste Politiets Efteretningtjeneste (PET) i Danmark at en norskiraner var pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et attentat mot ASMLA-medlemmer i Danmark.

* PET kobler den pågrepne norskiraneren til iransk etterretning.

Kilde: NTB