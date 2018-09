Dansk politi forsøkte å kontakte personene i bilen da de ble oppdaget på et til nå ukjent sted i Danmark. Politiet mente de oppførte seg merkelig.

STANSET PÅ FYN: Fra politiets operasjon på øya Fyn. De brukte hunder og droner. Politiet er nå sikre på at den etterlyste bilen, og personene i den, ikke har noe med det de kaller trusselsituasjonen å gjøre. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Bilen forsvant så fra stedet i høy hastighet.

Da aksjonerte hele det danske politikorpset, etterretningstjenesten og deler av det danske forsvaret.

Ordren skal ha vært å stanse bilen «til enhver pris».

Veier og broer ble stengt. Det ble satt opp en rekke kontrollposter i deler av landet.

To personer anholdt

Bilen ble til slutt funnet på Sjælland. To personer knyttet til bilen har vært inne til avhør. De er nå løslatt igjen.

– De er verdens mest uheldige kriminelle, sier sjefen for politiet i København, Jørgen Bergen Skov, på en pressekonferanse.

Hva slags kriminell aktivitet de to skal ha bedrevet, ønsker ikke politiet å informere om.

Bilen ble meldt stjålet i Sverige i begynnelsen av august.

Truet på livet

Bakgrunnen for den voldsomme reaksjonen som stengte deler av Danmark, var en troverdig trussel mot enkeltpersoner.

Politiets etterretningstjeneste i Danmark har over tid vært klar over disse dødstruslene.

– Volvoen oppholdt seg i nærheten av, og hadde en adferd, tett på de truede, som antydet at et angrep var på gang, forklarte Skov.

– Det er selvfølgelig at et godt politi og et godt etterretningsvesen må gire opp i en slik situasjon. Det var derfor vi sperret broer, og i en kort periode stanset tog og ferger, forklarer Jørgen Bergen Skov.

– Hadde vi ikke gjort det vi gjorde, så ville vi ha feilet, sier Skov.

BEKLAGER IKKE: Sjefen for politiet i København, Jørgen Bergen Skov, sier han ville ha reagert på akkurat samme måte igjen, dersom han hadde fått lik informasjon. Foto: Uffe Weng/Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Sjekket ut av saken

Politiet er nå sikre på at den etterlyste bilen, og de tre til fire personene som var i den, ikke er knyttet til trusselen.

– Deres adferd på stedet, hadde ikke noe med trusselsituasjonen å gjøre. Det hadde med annen kriminalitet å gjøre, sier Skov.

– Vi beklager at denne situasjonen har påført folk ulemper, og at noen har blitt bekymret, sier Skov.

Den store menneskejakten førte til kaos i trafikken, og at politiet i hele landet ble involvert.

– Vi kunne sikkert ha gjort en bedre kommunikasjonsjobb, sier Skov.

– Det er noe av det vi skal se på nå.

FLERE MIL LANGE KØER: Mange ble låst fast i trafikken i mange timer i går. Det har i dansk media blitt beskrevet som den mest omfattende menneskejakten i Danmark noensinne. Foto: CLAUS BECH / AFP

Personene knyttet til Fyn

Politiet har i løpet av kvelden fredag og dagen lørdag søkt gjennom en liten landsby på øya Fyn.

Aktiviteten der er knyttet til funnet av den ettersøkte bilen og de ettersøkte personene.

– Vår operasjon på Fyn er ikke knyttet til trusselsituasjonen, slår Skov fast.

Bilen ble rapportert stjålet i Sverige i forrige måned. Dansk politi skal nå se hva denne bilen er brukt til i den senere tid.

– Vi kan ikke komme inn på hva dette dreier seg om, sier Skov.