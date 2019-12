Norsk kvinne løslatt i Japan

Det opplyser kvinnens norske bistandsadvokat Farid Bouras til NRK.

– Dette er en gledens dag, sier han.

32-åringen har vært varetektsfengslet siden 20. november.

Kvinnen har nå forlatt politistasjonen. Familien hennes er lettet etter å ha fått budskapet om at hun er løslatt.

– Jeg er veldig lettet og glad. Dette har vi ventet på siden hun ble varetektsfengslet, sier familiens talsperson Stian Sopp til NRK.

Bistandsadvokat Farid Bouras og familiens talsperson Stian Sopp i Tokyo. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Mistenkt for narkotikasmugling

Saken er ikke ferdig etterforsket og kvinnen har fortsatt status som mistenkt.

Den norske studenten er mistenkt for å ha bidratt til at en pakke med 140 gram marihuana ble sendt fra USA til Tokyo. Kvinnen bestilte kaker fra en venninne i USA

Hun har sagt gjennom sin japanske advokat at hun er uskyldig.

Statsadvokaten ville gå gjennom saken på ny etter at bistandsadvokaten til kvinnen overleverte ny dokumentasjon til etterforskerne, skriver Dagbladet. Dokumentasjonen var Twitter-meldingene mellom 32-åringen og den amerikanske venninnen hun skal ha bestilt kaker fra. Advokaten hadde også fått tak i private Twitter-meldinger som politiet i Japan ikke har hatt tilgang til.

Vil snakke med norsk presse

Kvinnen sier til NRK at hun er lettet over å ha blitt løslatt, og er ute av politistasjonen. Nå skal hun hjem og ta seg en dusj. Hun har sagt at hun senere i dag vil snakke med norsk presse.