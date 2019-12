Fengslet norsk student får japansk stjerneadvokat

En 32 år gammel norsk kvinne er varetektsfengslet i Tokyo, mistenkt for å ha fått tilsendt en pakke med narkotika. I dag ble det klart at studenten skal representeres av firmaet til stjerneadvokaten Takashi Takano.

Takano har håndtert en av de mest internasjonalt omtalte varetektsfengslingene i Japan.

– Jeg er veldig lettet, forteller Stian Sopp, som formidler nyheten til NRK.

Han er venn av kvinnen, og familiens talsperson i Japan. Han har i flere dagers saumfart Tokyo for å finne best mulig juridisk hjelp til henne.

– Jeg frykter at hun skal tilstå noe hun ikke har gjort, og jeg frykter for hennes helse, sier Sopp, som også er avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA.

Omdiskutert

Takano har vært en av advokatene til tidligere direktør i Nissan, Carlos Ghosn, som satt i varetekt i til sammen 129 dager.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) skriver at den lange varetektsfengslingen av Ghosn både har overrasket verden utenfor Japan og har ført til internasjonal kritikk.

Videre skriver HTW at saken «har skapt tvil rundt Japans integritet som en demokratisk nasjon som garanterer menneskerettigheter».

Slike profilerte advokater i Tokyo koster 2500 til 4500 kroner i timen, og kostnadene er derfor også en uunngåelig faktor, forteller Sopp.

– Det haster

Han har i dag også oppsøkt universitetet venninnen studerer på, i håp om å få utskrifter av hennes vitnemål og andre dokumenter, som kan legges frem for og kanskje påvirke retten til å se studenten i et godt lys.

Den norske kvinnen har advokatfirmaet Elden som bistandsadvokat, og en offentlig oppnevnt advokat i Tokyo, men Sopp mener at det må mer til, og det haster.

– Jeg ønsker at de beste tar denne saken. Jeg så etter en advokat som har solid erfaring i japansk strafferett og narkotikasaker, og som har erfaring med internasjonale klienter, sier Sopp.

Japan er kjent for lav kriminalitet, men også for å presse frem tilståelser i de opp til 23 dagene folk kan sitte i varetekt.

Kritikerne kaller det japanske rettssystemet for en «gisselrett». Mistenkte blir forsøkt tvunget til tilståelse, også ved å bli holdt lenge i varetekt, skriver blant annet Japan Times.

En mistenkt kan slippes fri, for deretter å varetektsfengsles igjen

Prest vil inn

Sopp forteller at den varetektsfengslede kvinnen får daglige besøk på en time, enten av en representant fra den norske ambassaden eller den offentlig oppnevnte advokaten.

Også den norske sjømannspresten ønsker å komme inn i fengselet.

– Jeg ønsker å besøke henne. Det er en del av vårt oppdrag i Sjømannskirken at vi besøker innsatte uten å ta stilling til skyld og straff, sier sjømannsprest i Asia Øst, Steinar Rishaug, til NRK.

Rishaug er på rundreise i Asia i forbindelse med julefeiring i ulike land, og er nå i Beijing, på veg til Tokyo.

– Ambassaden forsøker å få tilrettelagt et besøk i fengselet, men jeg har fått beskjed om at håpet er relativt lite. Det jobbes fortsatt med.