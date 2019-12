Varetektsfengslet i Japan: Kan bli løslatt i morgen

Den norske 32 år gamle studenten sitter varetektsfengslet i Japan, mistenkt for å ha bidratt til at en pakke med 140 gram marihuana ble sendt fra USA til Tokyo. Kvinnen sier gjennom sin japanske advokat at hun er uskyldig.

Bistandsadvokat Farid Bouras har fått entydige signaler på at den norske studenten blir løslatt i morgen.

– Jeg er styrket i troen på at hun nå blir løslatt, sier Bouras til Dagbladet.

Bouras og familiens talsperson Stian Sopp har nå fått tilgang til twitter-meldingene som skal være sentrale bevis i saken.

– Det er ingenting i disse twitter-meldingene som tyder på at den norske studenten har bestilt narkotika, sier Bouras til NRK.

– USKYLDIG: Kvinnens bistandsadvokat Farid Bouras mener at twittermeldingene understreker at hans klient er uskyldig. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Kaker fra USA

Studenten skal ha ønsket tilsendt noen kaker venninnen i USA la ut bilder av på Twitter. Etter å ha kommunisert offentlig om kakene skal de to ha gått til et lukket forum.

– Også denne loggen har jeg nå fått tak i, og heller ikke der står det noe som tyder på at vår klient har bestilt narkotika, sier Bouras.

Han mener at politiet ikke har noen fellende bevis mot studenten, og at hun må løslates.

– Politiet må finne ut hvem som sørget for og hvordan det ble lagt marihuana i denne pakken. Det er ingenting som tyder på at vår klient har vært involvert i dette, sier Bouras.

Familiens talsperson, Stian Sopp, sier til NRK at kommunikasjonen handler om at forsendelsen er dyr, og at den norske kvinnen derfor donerer noen kroner for å dekke postgangen.

TALSPERSON: Stian Sopp jobber sammen med kvinnens bistandsadvokat for å få løslatt henne, og bidro til at twittermeldingene ble funnet Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Bistandsadvokaten har snakket med avsenderen av pakken, som bor i USA.

– Hun stiller seg uforstående til det som har skjedd. Hun er lei seg og beklager at den norske kvinnen har havnet i denne situasjonen. Hun gir 32-åringen de beste skussmål og sier at hun er en ordentlig og ryddig person, sier Bouras.

– Umenneskelige forhold

NRK har tidligere blitt informert om at meldingene skal ha blitt slettet, men de er altså likevel å oppdrive.

Students bistandsadvokat har også møtt den første kvinnen som ble arrestert og varetektsfengslet i saken.

Hun er venninne av den norske kvinnen. Venninnen har så langt ikke ønsket å uttale seg til media, men har møtt 32-åringens bistandsadvokat.

– Det jeg kan si er at hun ble utsatt for umenneskelige forhold i varetekt, sier Bouras.

Stadsadvokaten

Den norske kvinnen sitter i isolat, med brev- og besøksforbud, på en helt vanlig japansk politistasjon.

POLITISTASJON: Den norske kvinnen sitter vartektsfengslet på denne politistasjonen Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Forholdene venninnen beskriver overfor ham er verre enn det som så langt er kjent for den norske studenten.

Bouras opplyser at 32-åringens japanske advokat i dag skal snakke med statsadvokaten.

– I dag eller i morgen får vi beskjed om hun blir løslatt eller om hun blir siktet og fortsatt varetektsfengslet, sier Bouras.

Statistikken viser at dersom en person blir siktet og tiltalt, er det svært liten sjans for frifinnelse, ettersom 99 prosent av sakene da fører til domfellelse.