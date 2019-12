Norsk kvinne fengslet i Japan: Etterforsker forsvunne Twitter-meldinger

Kvinnens norske advokat Farid Bouras fra advokatkontoret Elden, ankom Japan før helga. Han har ennå ikke tillatelse til å møte henne, men har bedt hennes japanske forsvarer om å begjære henne løslatt.

– Vi regner med å få en avklaring mandag eller tirsdag, sier Bouras.

Han har et håp om at 32-åringen får slippe ut av varetekt snart.

Besøksforbud

Kvinnen sitter i varetekt med besøksforbud. Bouras må søke om delvis fritak for å kunne møte henne sammen med den japanske advokaten Shota Yamagucha.

Begge advokatene var på politistasjonen i dag, der den norske kvinnen har vært i varetekt i over to uker.

– Den japanske advokaten sier at hun ikke har det bra i det hele tatt. Hun griner for det meste og har det vondt, sier Farid Bouras til NRK.

Advokat Farid Bouras har reist til Japan for å bistå den norske kvinnen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Vet du hvordan det ser ut der hun er nå?

– Hun sitter i isolasjon på glattcelle med nesten ingenting. Hun får en madrass når hun skal sove på kvelden. Hun er der alene.

– Hvordan vurderer du den måten hun er i varetekt på?

– Det er inhumant at hun får den behandlingen. Sånn er systemet her nede. Derfor må vi pushe på for å få henne løslatt så fort som mulig, sier Bouras, som forteller at kvinnen har fått legetilsyn.

140 gram marihuana

Den norske kvinnen, som studerer i Japan, ble pågrepet 20. november mistenkt for å ha bestilt og mottatt en pakke med narkotika.

Hun hevder at hun ikke visste at det var 140 gram marihuana i pakken, som ble sendt fra USA til Japan i mars.

Politiet etterforsker Twitter-meldinger mellom avsender og den norske kvinnen. Flere av meldingene skal ha forsvunnet.

– Twitter-meldingene er blitt slettet, men det har ikke hun gjort fordi det har skjedd mens hun satt inne. Mange kan utgi seg for å være hvem som helst. Politiet burde ha sikret seg de digitale bevisene før de forsvant, mener advokat Farid Bouras.

Verken Bouras eller hennes japanske advokat har fått innsyn i saken eller politiets bevismateriale.

Vil fortsette å bo i Japan

Familiens talsperson Stian Sopp, som også er avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA i Tokyo, sier at kvinnen har mottatt flere hilsener og støtteerklæringer fra studiekamerater.

Stian Sopp er avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA i Tokyo og kjenner den norske kvinnen godt. Han sier han er sikker på at hun er uskyldig. Foto: Veronica Isabelle Stubberud

– Hilsenene gjør henne glad. Hun har sagt at hun vil fortsette å bo i Japan, sier Sopp.

Han har snakket med kvinnens japanske advokat.

– Hun gjør ingenting, bare stirrer i veggen. Hun er knust og gråter hele tida, forteller Sopp.

Den japanske tradisjonen er at politiet jobber for å få en tilståelse. Dersom en mistenkt ikke tilstår, blir vedkommende bare holdt lenger og lenger i varetekt, forteller jusprofessor Makoto Ibusuki ved Seijo-universitetet til NRK.

– Hvis den mistenkte i en kriminalsak tilstår, blir de behandlet bra av politiet i Japan. Du kan gå til retten eller du kan bli løslatt. Det er en enkel prosess, sier professor Ibusuki, som er ekspert på varetekt.

Makoto Ibusuki, jusprofessor som kan mye om varetekt, sier at det japanske politiet fort kan finne på å holde kvinnen enda lenger i varetekt hvis hun ikke tilstår. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

NRK får opplyst at det er svært vanskelig å få ro når man sitter i varetekt på politistasjoner. Det blir omtalt som utmattende forhold, og kombinert med intense avhør, velger mange mistenkte i Japan å tilstå selv om de er uskyldige.

Dersom kvinnen blir stilt for retten risikerer hun fem år i fengsel.