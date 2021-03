Norsk kunstner: Laget utstilling om korona – ble selv rammet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var en drøm som ble sann. Etter å ha bodd og arbeidet i Rio de Janeiro siden 2017, fikk den norske kunstneren sitt gjennombrudd: Egen utstilling i selveste Centro Cultural Correios – et av byens gjeveste utstillingslokaler.

Med 500 kvadratmeter veggplass fikk hun boltre seg med rundt 50 bilder – mange av dem store og fargerike malerier.

Og begeistringen var stor da Rios kunstvenner kom til den såkalte «vernissagen», dagen før utstillingen skulle åpnes for publikum.

- Etter åpningen av utstillingen klappet jeg fullstendig sammen, forteller kunstneren Foto: Arnt Stefansen / NRK

Men neste dag lå Cathrine Crawfurd i sin seng med høy feber, og koronatesten levnet ingen tvil: Hun var smittet med viruset.

– Det var jo en helt vanvittig timing, sier hun da NRK møter henne etter rundt en uke med alvorlig sykdom.

– Jeg klarte å åpne utstillingen, og dagen etter klappet jeg fullstendig sammen. Det er også et stort paradoks, siden et viktig tema i bildene nettopp er koronapandemien, sier hun.

Kunst til trøst

Katarsis, renselse, heter Cathrine Crawfurds utstilling her i Rio de Janeiro. Det er et uttrykk fra antikken, skapt av den berømte filosofen Aristoteles. Han mente at greske dikt og annen kunst kunne hjelpe folk til å bli kvitt vonde følelser.

Fra utstillingen "Katarsis" av Cathrine Crawfurd Foto: Arnt Stefansen / NRK

Og koronaen har skapt mye sorg og lidelse her i Brasil. Mer en 250.000 mennesker er døde av pandemien – det høyeste tallet i verden, med unntak av USA.

Den 21 år gamle Larissa Marques fra Rio og hennes tsjekkiske venn er blant de besøkende på utstillingen. De mener bildene kan fungere som en trøst i en veldig tung tid.

– Vi lever jo i et slags tordenvær, og noen av bildene viser dette, sier 21-åringen, og peker på et av de dystre motivene.

På utstillingen møter jeg også en gruppe kunstinteresserte norske kvinner, som bor i Rio de Janeiro.

– Det er ikke hvem som helst som får stille ut her, understreker de:

– Vi er så stolte vi norske her nede over at vi har en norsk kunstner som har utstilling i dette galleriet. Det er veldig spesielt, sier Elisabeth Valanes fra Tromsø.

- Det er ikke hvem som helst som får stille ut her, sier norske Elisabeth Valanes i Rio. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Tungt i starten

Cathrine Crawfurd har tidligere stilt ut sine arbeider i gallerier i Paris, Brussel og Liege – i tillegg til i Norge. De siste årene har hun bodd sammen med sin norske familie her i Rio, og hun jobber sammen med en gruppe brasilianske kunstnere.

Men det var ikke lett å etablere seg i Brasil, forteller hun:

Cathrine Crawfurd i sitt atelier i Rio Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Det tok meg omtrent et år å finne et atelier. Siden jeg ikke snakket språket og ikke hadde noen kontakter, var det ikke så lett.

I dag er situasjonen en helt annen, og hun har fått stor respons på sin utstilling. Den startet i slutten av januar, og pågår frem til 21. mars:

– Jeg har fått masse positive tilbakemeldinger, og flere store presseoppslag her. De når jo ut til millioner av mennesker, sier hun.

Men koronapandemien kaster selvsagt en skygge over utstillingen:

– Det er begrensninger på antall besøkende, og det er strenge smitteverntiltak, forteller hun.

– Men folks helse går foran alt annet, sier Cathrine Crawfurd – kunstneren som selv ble hardt rammet av koronaviruset.