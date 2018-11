Norsk-iraner varetektsfengslet i fire nye uker

For en uke siden ble det kjent at en 39-år gammel norsk statsborger er siktet for attentatforsøk og spionasje i Danmark.

Torsdag bestemte København byrett at mannen skal forbli varetektsfengslet og i fire uker til, til 6. desember.

Danske myndigheter mener han jobber for iransk etterretning. Mannen nekter straffskyld.

Han skal ifølge siktelsen ha rekognosert og spionert utenfor boligen til lederen av organisasjonen ASMLA. Organisasjonen kjemper for frigjørelsen av Ahvaz i Iran.

Etter et terrorangrep mot en militærparade i Iran 22. september, hvor 29 ble drept, lovet Iran hevn, og dansk sikkerhetspoliti (PET) mener nordmannen jobbet med det, da han sammen med to andre personer spionerte og ifølge politiet planla å drepe personer i organisasjonen.

ASMLA har blitt satt i sammenheng med terrorangrepet. De har selv nektet for dette overfor NRK.

– Har ikke hatt kontakt med barna sine

Til NRK forteller mannens forsvarer Allan Lund Christensen at den siktede gjerne skulle hatt mulighet til å fortelle sin side av saken. Ettersom retten har bestemt at saken skal gå for lukkede dører, kan han ikke det.

– Det sjenerer han veldig, å sitte i en situasjon hvor han ikke får komme til orde, og ikke får la andre vite hva han selv mener om saken, sier Christensen.

Christensen opplyser om at den siktede ikke har vært i kontakt med sine tre barn, siden arrestasjonen 21. oktober.

– Det er et juridisk problem som jeg nå skal tilbake på kontoret for å prøve å løse, som gjør at han ikke har fått se barna sine, sier han.

– Både politiet og jeg jobber nå med en løsning, som gjør at han igjen kan komme i kontakt med barna sine, sier Christensen til NRK.

Ellers understreker forsvareren at klienten hans nekter straffskyld.

Enormt sikkerhetsopplegg

Det har vært et enormt sikkerhetsopplegg rundt fengslingen med mye bevæpnet politi og avstenging av gaten foran rettsbygningen da nordmannen ankom retten. Det er også tre politifolk inne i rettssal 70 hvor nordmannen fremstilles i dag. Saken har fått stor oppmerksomhet i Danmark, og et titalls journalister er på plass for å dekke saken.

To politifolk vokter den en av inngangene til retten. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Nordmannen ble ført inn av tre politifolk. Han har på seg en Poloskjorte. En tolk oversatt til persisk da han ble bedt om å bekrefte hvem han er.

Lukkede dører

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører. Den siktedes forsvarer, Allan Lund Christensen ønsket at fengslingsmøtet skulle være åpent.

Christensen argumenterte med at sikkerheten til de involverte er ivaretatt ved at de er under politibeskyttelse.

Representanten fra pressen sa at offentligheten trenger å få vite hvis det er slik at iransk etterretning planlegger et attentat i Danmark.

Dommeren sa at offentligheten skal få vite hva som skjer, etter hvert, men ikke på nåværende tidspunkt. Med det lukket de møtet.

– Jeg mener at denne saken bør fortsette for åpne dører, i lys av den offentlige interesse saken har, men det er retten uenig i, og det tar jeg foreløpig til etterretning.

Etterretning i Norge, Sverige og Danmark

Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) her i Norge, samt svenske Säkerhetspolisen (Säpo) og dansk sikkerhetspoliti (PET) har vært involvert i operasjonen som ledet til at norskiraneren ble pågrepet på flyplassen i Göteborg 21. oktober.

Attentatplanene stengte nærmest hele Danmark 28. september. Dansk politi jaktet da på en stjålet, svensk Volvo som feilaktig ble satt i sammenheng med saken.

– Pågripelsen er et resultat av et intenst samarbeid mellom sikkerhetstjenestene i Norge, Danmark og Sverige, sa pressesjef i Säpo Karl Melin, etter at mannen ble arrestert. Han ville ikke si noe om hva mannen gjorde i Göteborg, eller om han er bosatt i Sverige.

Siktelsen offentliggjort

Ifølge siktelsen, skal norskiraneren ha tatt bilder og «foretatt fysiske observasjoner» ved boligen til ASMLA-lederen. Dette skal ha skjedd i perioden 25.–27. september.

Siktelsen var i utgangspunktet hemmelige, av hensyn til rikets sikkerhet. De ble likevel offentliggjort på et rettsmøte i starten av november, etter at det ble fremsatt et krav om at rettsmøtet skulle gå for åpne dører. Det avviste retten, men den gikk med på at siktelsene kunne leses opp, før rettsmøtet igjen ble lukket.

Ekstra bladet opplyser om at ASMLA-lederen er beskyttet av livvakttjenesten til det danske sikkerhetspolitiet.