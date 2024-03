Norge krever humanitær tilgang til Sudan

Situasjonen i Sudan er uten sidestykke blant dagens konflikter.

Ifølge FN står 18 millioner sudanere, tre ganger Norges befolkning, i fare for hungersnød om ikke ting endrer seg raskt.

Nesten 8 millioner mennesker er på flukt som følge av krigen.

Og forrige uke varslet Verdens matvareprogram (WFP) at landet er på vei til å bli verdens verste sultkatastrofe.

NESTEN 15 000 DREPT PÅ ETT ÅR: Begge parter er blitt anklaget for alvorlige brudd på menneskerettigheter ved å hindre humanitær hjelp fra å nå områder under motpartens kontroll Foto: Zohra Bensemra / Reuters

Krever tilgang

– Denne krigen har nå pågått i ett år og det er nå akutt behov for at bistand når befolkningen, forteller utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til NRK.

Krigen har krevd minst 14.600 menneskeliv.

Kampene mellom landets to øverste militære ledere, hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og hans nestkommanderende, RSF-militsens leder Mohamed Hamdan Dagalo, brøt ut i april i fjor.

Begge parter er blitt anklaget for alvorlige brudd på menneskerettigheter ved å hindre humanitær hjelp fra å nå områder under motpartens kontroll.

– Det er et brudd på internasjonal humanitærrett dersom man ikke tillater hjelp å slippe inn. Det kan også være en krigsforbrytelse, sier Tvinnereim.

KREVER TILGANG: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim forteller NRK at det er akutt behov for nødhjelp i Sudan. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Ønsker hjelp gjennom naboland

Utviklingsministeren sier at nabolandene må legge til rette for at humanitær hjelp kommer gjennom og at sivile kan søke tilflukt der fra kampene inne i Sudan.

– Store grupper med flyktninger har nå kommet seg over grensene til nabolandene. Det er viktig at vertslandene ivaretar disse flyktningene, sier hun.

– Hva slags rolle kan Norge spille her?

– For det første så kan vi bidra med humanitær bistand, men for at det skal komme til nytte, så må jo bistanden komme frem, sier utviklingsministeren.

Jobber med en demokratisk overgang

Hun sier også at Norge jobber med sivile krefter i Sudan for å få på plass et politisk spor som kan lede til en fredelig og demokratisk overgang i det krigsherjede landet.

– Du møtte tidligere statsminister Abdalla Hamdok for tre uker siden. Hva sa han om situasjonen?

– Han er fortvilet over situasjonen, men hans prosjekt er jo å samle de sivile kreftene som forhåpentligvis kan legge til rette for en demokratisk overgang når disse krigshandlingene slutter, sier hun og fortsetter videre:

– Men akkurat nå handler det om å få til våpenhvile og humanitær tilgang.

I februar møtte den norske utviklingsministeren Sudans tidligere statsminister Abdalla Hamdok. De diskuterte den katastrofale humanitære situasjonen i det krigsherjede landet. Foto: Utenriksdepartementet

FN ber om stans i kamper

Forrige uke ba FNs sikkerhetsråd om at partene stanser kamphandlingene i forbindelse med den islamske fastemåneden ramadan.

RSF har stilt seg positiv til en våpenhvile under ramadan.

Forrige uke gikk myndighetene i hovedstaden inn for første gang med på å ta imot humanitær hjelp som blir sendt via Tsjad og Sør-Sudan, melder Reuters.

Regjeringen i Sudan har sagt at de skal ta stilling til hvilke regioner som skal motta hjelpen, opplyser de i en uttalelse.