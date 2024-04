Et palestinsk medlemskap i FN vil bety det samme som en anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat.

På torsdag skal FNs sikkerhetsråd ifølge nyhetsbyrået AFP stemme over en søknad fra de palestinske selvstyremyndighetene om å bli fullverdig medlem av FN.

I dag har de kun observatørstatus.

Sikkerhetsrådet må si ja

For å bli tatt opp som medlemsland må Sikkerhetsrådet først anbefale det, og deretter kreves det to tredjedelers flertall i generalforsamlingen.

Den palestinske FN-ambassadøren Riyad Mansour snakker med medlemmer av Sikkerhetsrådet 19. desember, 2023. Foto: AFP

Palestina vil – hvis søknaden godkjennes – bli FNs 194. medlemsland.

NRK forklarer Hva innebærer et FN-medlemskap for Palestina? Hva innebærer et FN-medlemskap for Palestina? Deler av Palestina er okkupert Politisk så består Palestina i hovedsak av Gaza og Vestbredden. Vestbredden er okkupert av Israel, som innebærer store begrensninger for palestinerne som lever der. Hva innebærer et FN-medlemskap for Palestina? Historie preget av krig og konflikt Israel ble opprettet i 1948 i en del av Palestina. Det førte til flere kriger. Gaza ble okkupert av Egypt, mens Jordan okkuperte Vestbredden. Etter nok en krig ble Gaza og Vestbredden okkupert av Israel i 1967. Hva innebærer et FN-medlemskap for Palestina? Selvstyre Gaza var okkupert av Israel fram til 2005. Vestbredden er okkupert, men der er det noe grad av palestinsk selvstyre. Siden 2006 har Hamas styrt Gaza, mens de palestinske selvstyremyndighetene eller Fatah har styrt på Vestbredden. Hva innebærer et FN-medlemskap for Palestina? Anerkjent av mange land Selv om de palestinske områdene er okkupert av Israel, så er Palestina opprettet som en egen stat. Palestina er anerkjent av 138 av FNs 193 land. På grunn av den israelske okkupasjonen er det likevel ingen suveren palestinsk stat. Hva innebærer et FN-medlemskap for Palestina? Palestina er ikke fullt ut anerkjent internasjonalt En full internasjonal anerkjennelse av en palestinsk stat side om side med Israel er kjernen i Midtøsten-konflikten. Mange land, også USA, jobber for en såkalt tostatsløsning, men Israel er ikke interessert i det. Hva innebærer et FN-medlemskap for Palestina? Søkt om FN-medlemskap Palestina har lov til å være representert i FN. Det betyr at de kan tale til forsamlingen av land, men kan ikke være med å stemme. Et fullverdig medlemskap ville i så fall innebære at Palestina blir anerkjent som en selvstendig stat internasjonalt. Palestina har bedt om det før, men fått nei. Forrige kort Neste kort

Norsk ja med forbehold

Den norske regjeringen har bestemt seg for å si ja dersom Sikkerhetsrådet sier ja. Det sier statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet til NRK.

– Vi har vært helt tydelig på at dersom Sikkerhetsrådet klarer å samle seg bak en søknad fra palestinerne om medlemskap i FN og den vil bli forelagt generalforsamlingen, vil vi stemme for det, sier Kravik.

Norge vil ikke si ja til palestinsk medlemskap i FN uten videre. Det til tross for at Norge i mer enn 30 år har jobbet for at Palestina og Israel skal kunne eksistere side om side, gjennom arbeidet med Oslo-avtalene.

– Det viktigste er å gi momentum til en tostatsløsning og gi større kraft til det palestinske initiativet om å få en selvstendig stat. Dersom Sikkerhetsrådet hadde samlet seg bak en søknad, er det momentumet ivaretatt. Da vil vi naturligvis støtte et medlemskap, sier Kravik.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Palestina 33.899 Siste uke: 417 Israel 1460 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallet for antall drepte i Palestina er tall for Gaza. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 260 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

USA skeptiske

For at Palestina skal bli fullt ut medlem av FN, må Israels allierte USA være med på laget, og det er det langt ifra sikkert at det er.

USAs ambassadør til FN, Linda Thomas-Greenfield, sier at et FN-medlemskap ikke vil bidra positivt til en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield uttrykte skepsis til palestinsk medlemskap i FN under en pressekonferanse i Seoul onsdag. Foto: Jung Yeon-je / AP

Amerikanerne mener nemlig at en uavhengig palestinsk stat bør være resultat av direkte forhandlinger mellom Israel og palestinerne, og ikke via FN.

Dette tolkes som at USA vil nedlegge veto når søknaden behandles i Sikkerhetsrådet.

Ønsker dialog

Norge er opptatt av å ha en god diplomatisk dialog med partene i Midtøsten-konflikten.

– Dersom vi skulle anerkjenne Palestina som stat alene, risikerer vi at vår relasjon til Israel blir såpass vanskelig at vi ikke har kontakt den veien, sier Kravik.

Norge leder giverlandsgruppen for Palestina, som her under et ministermøte i Oslo rådhus i november 2021. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han mener dette igjen kan ramme palestinerne i form av mangel på pengestøtte. Norge leder den såkalte giverlandsgruppen.

– Giverlandsgruppen er det eneste forumet hvor palestinerne og israelerne sitter samlet. Det er fort gjort at dette kan kollapse.

– Vi har den siste tiden fasilitert en skatteavtale, som legger til rette millioner til palestinerne hver måned. Den slags initiativer og ordninger er ekstremt viktig å ivareta og det er vi bekymret for at skal kollapse dersom vi går alene.