Noreg skal redde havet – men klarer ikkje nå internasjonale mål

Mandag startar FN sin havkonferanse i Lisboa. Konferansen har som mål å få fram sårt trengd vitskapsbaserte innovative løysningar som tar sikte på å starte eit nytt kapittel med global handling for havet.

Statsminister Jonas Gahr Støre er leiar for Havpanelet, og Noreg ein sjølvsagt deltakar. På grunn av åtaket i Oslo natt til laurdag, val Støre å avlyse turen. Men klima- og miljøminister Espen Barth Eide, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar.

Havpanelet består av 15 sittande stats- og regjeringssjefar i kyst- og havland frå heile verda og er leia av Noreg si statsminister og Palaus sin president.

– Vi må få med oss landa i verda til å sjå at det er i deira interesse. For havet hjelper det ikkje med tiltak i eit land, seier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

KLIMA: Statsminister Jonas Gahr Støre på klimatoppmøtet i COP26 Glasgow. Foto: Terje Pedersen / NTB

Eit av måla for Støre er å: «få større tilslutning til Havpanelet sin handlingsplan, som viser korleis havet kan bidra til å løyse mange av vår tid sine store utfordringar når det gjeld klima, mattrygging og jobbskaping.»

Planen består av mange deler. Ein av dei handlar om vern av havet. Innan fem år skal nær 40 prosent av verdas kystlinjer og 30 prosent av dei eksklusive økonomiske sonene vere underlagt heilskapleg forvaltningsplanar, står det.

– Noreg har ulike tilnærmingar til å verne vårt hav. Vi opnar for å bruke vern i nokon samanhengar, men vi har og strenge reguleringar for korleis vi forvaltar. Eg meiner Noreg kan stå oppreidd i internasjonal samband, og vise til vår praksis, seier Støre.

Norsk vern

Det er vitskapleg dokumentert at vern av marine område bevarer biologisk mangfald, beskyttar verna artar, styrkar motstandskrafta i økosystemet, og kan bidra til meir berekraft i fiskeri, skriv Havforskningsinstituttet.

– Norskekysten er så lang og mangfaldig, så det må vere kunnskapsbasert det vi gjer. Om vi erklærer eit verneområde eller strenge reguleringar for aktivitet, seier Jonas Gahr Støre.

Klimaminister Espen Barth Eide har tidlegare understreka mål om vern kan bli oppnådde gjennom andre tiltak enn vern: Er det hummaren som er trua, ja så fiskar vi ikkje hummar.

– Nei, der vern er riktig, så bør ein verne. Det er ein del som meiner at vern krev at eit område blir stengd for absolutt all mogleg bruk. Vi må stanse aktivitet som skader naturen, sa Barth Eide.

Kva kan kallast vern? Ekspandér faktaboks Marint vern er ifølgje til Miljødirektoratets definisjon «å ta vare på representative, særeigne, sårbare og trua undersjøiske naturtypar langs kysten og i territorialfarvatnet». Men i fleire områda Noreg har verna blir det framleis fiska med både garn og trål. Det i strid med internasjonal standard for havvern. Havforsknings­instituttet seier Noreg feilrapporterer til FN. Meir enn 95 prosent av verna havområde i Europa tillèt aktivitetar som øydelegg natur. I berre 1 prosent av dei marine verneområda er all menneskeleg aktivitet forboden, viser ein analyse. Likevel reknar ein 10-prosentmålet som nådd i EU. Det er betre å fokusere på kva vernet er meint å nå, for det kan variere veldig frå stad til stad kva problem ein ynsker å løyse, meiner Noreg. Noreg jobbar og for felles metodar for å rapportere måloppnåing.

Ligg bak resten av verda

– Når det kjem til vern, så er ikkje Noreg så flinke. I verda er gjennomsnittet på sju prosent. Vi ligg bak det målet vi har sette oss.

Det seier Geir Huse. Han er forskingsdirektør for marine økosystem og ressursar ved Havforskningsinstituttet.

HAV: Geir Huse er forskingsdirektør ved Havforskningsinstituttet. Foto: Erlend Astad Lorentzen

Totalt utgjer dagens marine verneområde i Noreg rundt fem prosent, skriv instituttet.

Stortinget har bedt regjeringa nå målet om ti prosent marint vern av kyst- og havområde innan 2030.

Ifølge eit internasjonalt mål i FNs biomangfoldkonvensjon, skulle vi ha nådd det innan 2020.

Førre onsdag etablerte regjeringa Noregs største verneområde til havs, Lopphavet, så prosenten kan ha auka noko.

Tar vi og med andre effektive arealbaserte bevaringstiltak, som Huse seier Noreg er gode på, er over halvparten av havområda under slike planar.

– Men vi har ikkje nådd vernemålet sette for norske havområde, som er på ti prosent, seier Huse.

GREENPEACE: Halvard Haga Raavand frå Greenpeace fotografert på dekket av «Esperanza» i Isfjorden, Svalbard. Mai 2019 Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Noreg på 43. plass

Om Noreg skal overtyda andre land om å verne havet, bør jo landet vere eit godt døme på korleis dei skal få det til. Men på Environmental Performance Index (EPI), som måler korleis ulike land handlar i møte med global oppvarming, kjem Noreg på ein 43.-plass i kategorien marine verneområde.

Danmark hamnar først. Vi kjem dårlegast ut av dei nordiske landa i denne kategorien.

Indeksen er laga av dei amerikanske universiteta Yale og Colombia, og måler prestasjonen til 180 land.

– Eg trur mange land ser på Noreg som eit land som er god på havvern, men om ein ser på kva Noreg sine forvaltningsplanar inneheld, så er det tydeleg at vi er dårlegast i klassen, seier Halvard Haga Raavand, politisk rådgjevar i Greenpeace.

NRK forklarer Hvordan står det til med havet? Bla videre Havet og klima Havet tar opp omtrent en fjerdedel av all CO2 menneskene slipper ut i atmosfæren. Uten dette ville temperaturen allerede ha steget mer enn to grader siden førindustriell tid. Men opptaket av CO2 gjør havet surere. Det kan skade økosystemene i havet. Havforsuring vil kunne ha stor effekt på økosystemene i havet hvis utslippene fortsetter slik de gjør nå. Havet og pH PH-en i havoverflaten er det laveste på 26 000 år. Når pH-en i havet synker, synker også havets kapasiteten til å ta opp CO₂ fra atmosfæren. Rundt 23 prosent av de årlige menneskeskapte utslippene av CO₂ absorberes av havet. Det gjør havet surere. Dermed trues dyrelivet og økosystemene. Havet og økonomien Havøkonomien er blant de raskest voksende i verden, og gir mange fordeler til mange sektorer som har stor økonomisk verdi, slik som fiskerier, transport, bioteknologi og energiproduksjon og flere. Globalt er markedsverdien av marine og kystnære ressurser og industrier anslått til 3 trillioner dollar hvert år eller omtrent 5 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet. havet og forurensing Hvert år blir ender rundt 11 millioner tonn med plast i havet, og koster verden rundt 12 milliarder dollar i økonomiske kostnader, som inkluderer oppryddingsarbeid, tap i fiskeindustrien og andre industrier. Rundt 80 prosent av maritimt- og kystforurensing kommer fra land, og inkluderer landbruksavrenning, plantevernmidler, plast og urenset kloakk. 89 prosent av plastavfall som blir funnet på havets bunn er engangsplast, som plastposer. Mer enn 800 arter blir påvirket av havplast, gjennom inntak, forvikling og endring av habitat. Hvert år blir mer enn én million havfugler, og 100 000 pattedyr drept av plastrester. Havet og oppvarming I 2021 var temperaturene i havet de høyeste som er registrert. De oversteg 2020 med et sted mellom 9 og 14 zettajoule. Ett halvt zettajoule tilsvarer omtrent det årlige forbruket av energi i hele verden. Varmen trenger stadig dypere ned i havet. Store deler av verdens hav opplevde minst én sterk hetebølge i løpet av fjoråret. Korallrevene er spesielt sårbare. Det er ventet at 70–80 prosent av dem forsvinner ved en oppvarming på 1,5 grader. Ved 2 grader vil over 99 prosent forsvinne. Havet stiger Havet stiger hurtigere enn noen gang. De siste åtte årene med 4,5 millimeter per år. Havstigningen skyldes hovedsakelig smeltevann fra is i Arktis og fra isbreer. Verdens isbreer har i gjennomsnitt blitt 33,5 meter lavere siden 1950. 76 prosent av denne isen har forsvunnet etter 1980. Forrige kort Neste kort

Han meiner det regjeringa må gjere når dei reiser til Lisboa er å utvide naturmangfaldlova.

Naturmangfaldlova gjer anledning til vern av natur på havbotnen og i vassøyla innanfor den norske territorialgrensa (12 nautiske mil). Noreg forvaltar havområda ut til 200 nautiske mil.

– Ein kan dermed ikkje oppretta vern for den største delen av norsk hav. Om Noreg skal reise dit med et godt bilde på korleis ein bør forvalte havet, er det det fyrste dei bør gjere.