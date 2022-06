CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Lopphavet ligger i kommunene Alta, Hasvik og Loppa.

Det nye verneområdet vil bli delt inn i tre. Et større og to mindre. Samlet sett dekker det et areal på 1322 kvadratkilometer. Det blir dermed Norges største verneområde til havs.

Det ble opprinnelig foreslått å verne et område på 3045 kvadratkilometer, men etter innspill fra kommuner og næringsliv har dette blitt redusert.

– Vi har målrettet vernetiltakene mot de naturverdiene det var viktig å skjerme, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Lopphavet marine verneområde består av åpne sjøområder som rommer viktig og svært variert natur. Området er viktig for en rekke sjøfuglarter og for kysttorsk, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

KART: Kart over området i Lopphavet som regjeringen vil verne. Foto: Karverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS / Regjeringen

Hvis du er veldig nysgjerrig på akkurat hvor grensene går, kan du laste ned en større versjon av kartet her.

Fiske fortsatt tiltatt

Lokale kommuner har vært bekymret for at vern ville gå ut over fiskeriinteressene i området. Det mener regjeringen man nå har tatt hensyn til i verneplanen.

– Det vil i liten grad påvirke den aktiviteten som er der i dag. Vi har fått stor lokal oppslutning om tiltaket, sier Eide.

Fiske vil fortsatt være tillatt, med unntak for i to mindre kartfestede korallområder, ifølge regjeringen.

VERNES: Korallrev er et unikt oppvekstmiljø, og mange fiskearter trives nettopp her. På bildet ses koraller, en brosme og - hvis du ser godt etter - en uer. Foto: Havforskningsinstituttet

Vernet vil, ifølge Eide, beskytte mot ny aktivitet som kan skade de naturverdiene som man ønsker å verne. I prinsippet kan det omfatte utvinning av olje, gass, og havbunnsmineraler og etablering av havvindparker.

Lopphavet marine verneområde skal forvaltes av et eget verneområdestyre der kommunene Alta, Hasvik og Loppa, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget skal delta.

Lettet

Ordfører i Hasvik kommune, Eva Husby (Ap) er lettet over området regjeringen nå har etablert er redusert fra det som opprinnelig ble foreslått.

Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK

– Jeg er vanvittig glad i dag. Vi har blitt hørt.

Hun har tidligere vært bekymret for at verneområdet ville gå på bekostning at fiskeriinteressene.

Hun er glad for at kommunen bidrar til vern, men og har fiskernes interesser blir ivaretatt. For kommunen var det viktig å få verneområdet ut fra fjorden.

– Det har vært vår agenda at fisket kan forsette som før.

Ikke nådd målet for 2020

I dag er rundt 5 % av havarealene i Norge vedtatte marine verneområder mens rundt halvparten av havområdene er beskyttet gjennom andre effektive arealbaserte forvaltningstiltak i fiskeriforvaltningen.

Verneområdet i Lopphavet vil øke dette, men det er fortsatt et stykke opp til de 10 prosent som Norge skulle nå innen 2020.

Norge støtter FNs forslag til en global havavtale, som skal sørge for at 30 prosent av havområdene i verden skal bevares gjennom vern eller andre arealeffektive tiltak for bevaring.

Avtalen skulle vedtas i mars, men landene klarte ikke bli enige. Dermed skal den opp igjen på FNs naturtoppmøte til høsten.

– Å bevare denne naturen i Lopphavet er viktig både lokalt og for havnasjonen Norge. Samtidig er det også et viktig bidrag inn i det internasjonale samarbeidet for å ta vare på havet, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide.