Nord Stream 2 – nye anklager mot ukrainsk etterretningsoffiser

Det var Washington Post, i samarbeid med det tyske ukemagasinet Der Spiegel, som i helgen offentliggjorde nye opplysninger om det som skal ha skjedd da Nord Stream 2 gassrørledningene ble sprengt 26 september 2022.

Der Spiegel har lenge jobbet med denne saken, og offentliggjorde i september i år nye opplysninger som pekte mot at en ukrainsk sabotasjegruppe på seks personer stod bak sprengningene som ødela tre av de fire rørene i Nord Stream 1 og 2.

Det er ennå ikke bekreftet fra offisielt hold hvem som står bak sprengningen av rørene og hvorfor det skjedde. NRK kan heller ikke ettergå kildegrunnlaget til Washington Post og Der Spiegel.

Nord Stream – ledningene skulle frakte russisk gass til markedene i Tyskland og resten av Europa.

Men Ukraina og flere andre østeuropeiske land mente fra starten at de ville gjøre Europa avhengig av Russland, også politisk.

Gass gjennom rør i Østersjøen ville også gjøre at Ukraina gikk glipp av store inntekter fra transitt gjennom de rørene som går gjennom landet.

Koordinerende rolle

Nå viser Washington Post og Der Spiegel til anonyme i kilder både i og utenfor Ukraina, som peker mot den ukrainske etterretningsoffiseren Roman Tsjervinskyj som den som koordinerte operasjonen i Østersjøen.

Han skal ifølge de to mediene ikke selv ha deltatt i direkte i operasjonen, men lagt til rette for at den kunne gjennomføres.

Roman Tsjervinskyj fotografert i forbindelse med et rettsmøte i Kyiv i høst. Foto: Zensornet/Jurij Butusov

Tsjervinskij har gjennom sin advokat avvist anklagene, og det har heller ikke kommet noen kommentarer fra offisielt ukrainsk hold i saken.

President Volodymyr Zelenskyj har flere ganger avvist at Ukraina hadde noe med sprengningen å gjøre.

Ansvarlig for «Wagnergate»

Men når Roman Tsjervinskyjs navn trekkes inn i Nord Stream-saken, så settes også søkelyset på flere av operasjonene som skal være gjennomført av den ukrainske etterretningstjenesten.

Den kanskje mest spektakulære skjedde sommeren 2000.

Uten at alle detaljene er kjent, tyder alt på at den ukrainske sikkerhetstjenesten da forsøkte å lure leiesoldater fra Wagnergruppen til Ukraina, gjennom å tvinge et fly de var om bord i til å lande på ukrainsk jord.

Noen av disse soldatene hadde deltatt på de russiske støttede separatistenes side i krigen mot de ukrainske regjeringsstyrkene i Donbas fra 2014.

Men operasjonen endte i fiasko.

Belarusiske myndigheter oppdaget hva som skjedde, arresterte Wagner-soldatene da de overnattet utenfor Minsk og utleverte dem seinere til Russland.

Soldater fra Wagner-gruppen under opprøret de gjennomførte i slutten av juni 2023. Foto: AFP

Roman Tsjervinskyj skal ha vært sentral i denne operasjonen, som førte til oppvask i de hemmelige tjenestene i Ukraina.

Ukraina hadde fått sitt Wagnergate, ifølge den journalistnettstedet Bellingcat.

Ville lokke russisk helikopterpilot til å hoppe av

Etter at Russland gikk til storangrep på Ukraina 24. februar 2022, fortsatte Tsjervinskij sitt arbeid bak de russiske linjene.

En av operasjonene skal ha gått ut på å lokke russiske helikopterpiloter til å hoppe av, sammen med helikoptrene.

Men en av disse operasjonene gikk galt.

I stedet for en avhopper og et helikopter, fikk den ukrainske flybasen Kanatovo raketter haglende over seg 23. juli 2022.

I april 2023 ble Tsjervinskij arrestert, anklaget for å ha gitt russerne kartkoordinater, som gjorde at basen kunne angripes.

En person ble drept og 17 skadet i det russiske angrepet på flybasen.

Men i august 2023 lyktes det ukrainske forsvaret å lokke en russisk helikopterpilot til å flykte, sammen med sitt helikopter.

Er arrestasjonen en hevn for kritikk mot Zelenskij?

Den ukrainske militærbloggeren og journalisten Jurij Butusov, mener Roman Tsjervinskij har vært utsatt for et komplott og en hevnaksjon fra ukrainske myndigheter.

Han skriver på sin blogg at etterretningsoffiseren burde få en medalje, hvis historien til Washington Post og Der Spiegel stemmer.

Butusov mener at Tsjervinskij ble arrestert på grunn av sin sterke kritikk av ukrainske myndigheter for dårlig forberedelser før det russiske storangrepet 24. februar 2022.

Ifølge Der Spiegel og Washington Post, så var ikke Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj klar over at det ble forberedt et angrep på Nord Stream.

Men avisen skriver at kilder de har vært i kontakt med mener at den ukrainske hærsjefen Valeryj Zaluzjnij kjente til planene, men ikke detaljene.

Uansett er det neppe tvil om at dette ikke er noen god sak for Ukraina, et land som er helt avhengig av støtte fra Vesten og ønsker medlemskap i EU.