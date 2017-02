Nord-Koreas kvinnelige spioner

Kim Jong-nam døde tirsdag etter å ha blitt forgiftet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia, og sørkoreansk etterretning tror det var tre kvinnelige, nordkoreanske agenter som drepte ham.

Hvis det stemmer, er det ikke første gang nordkoreanske myndigheter bruker kvinner som agenter til farlige og dødelige oppdrag.

Nyhetsbyrået AP har gått gjennom den koreanske historien, og funnet noen av landets mest kjente spioner:

1. Kim Hyon-hui

BENÅDET: Kim Hyon-hui har gitt ut flere bøker etter at hun ble benådet. Foto: Kim Kyung-hoon / AP

I november 1987 plasserte to nordkoreanske agenter en tidsinnstilt bombe på et sørkoreansk fly da det mellomlandet i Abu Dhabi på vei fra Bagdad til Seoul. Flyet eksploderte i lufta over Myanmar, og alle de 115 om bord ble drept.

De to agentene reiste med falske, japanske pass, og lot som om de var far og datter. Da de ble arrestert i Bahrain, tok den ene av de to, en 72 år gammel mann, livet sitt ved å tygge på en sigarett dyppet i cyanid.

Won rakk ikke begå selvdrap før hun ble arrestert, og hun ble dømt til døden.

Hun fortalte at målet med bomben var å ødelegge for OL i Seoul, som skulle arrangeres 10 måneder senere.

Kim var om lag 27 år gammel da hun ble dømt, og ble benådet fordi hun var sterkt påvirket av nordkoreanske ledere.

Hun har senere gitt ut flere bestselgende bøker.

2. Won Jeong-hwa

DØMT: Won Jeoung-hwa ble dømt til fem års fengsel i Seoul. Foto: Afp / AFP

Won kom til Sør-Korea rundt 2001, og oppga at hun var avhopper fra regimet i nord. I 2008 ble hun arrestert og dømt til fem års fengsel.

Ifølge sørkoreanske myndigheter brukte hun sex for å få ut sensitiv informasjon fra sørkoreanske militære, og planla også drap på offiserer.

Hun fikk kallenavnet «Nord-Koreas Mata Hari» etter den nederlandske danseren og påståtte spionen med samme navn, noe Won selv mente ikke passet. Hun avviste at hun brukte sex som metode mer enn én gang.

Won har selv sagt hun var en trent nordkoreansk spion, mens andre har påstått at hun kun var en informant på lavere nivå.

3. Lee Sun-sil

PÅGREPET: Kim Hyon-hui ble pågrepet for å ha bombet et fly i 1987, og deretter fløyet til Seoul. Foto: Kim Chon-kil / AP

I 1992 ble 62 personer arrestert, anklaget for å ha etablert en avdeling av Nord-Koreas kommunistparti i Sør-Korea.

Lederen skal ha vært Lee Sun-sil, som da var 75 år gammel, men hun hadde allerede returnert til hjemlandet i en ubåt før gruppen ble avslørt.

Da skulle hun allerede ha operert i sør i 10 år.

Lee var ranket som nummer 22 i det politiske hierarkiet Nord-Korea, og hun skal ha møtt Kim Il-sung flere ganger. Han skal både ha gitt henne ærestitler og en gullklokke.

Lee døde i år 2000, og er gravlagt på Pyongyangs æresgravlund.