– Du kan ikke bare slutte å gi barna dine mat, og nekte å kjøpe.

Det sier palestinske Mahmoud Mokdad. Han er fortvilet over svartebørsen i Rafah.

Den lille nødhjelpen som slippes inn på Gazastripen blir solgt til blodpris – selv om den egentlig skal være gratis. Det forteller palestinere til NRKs samarbeidsteam i Gaza.

– Hvis du går her på markedet har alle og enhver forskjellige priser. Hvorfor gjør de det? Spør Mahmoud Mokdad. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

I Rafah har det derfor blitt opprettet en komité som skal passe på at forretningene holder prisene nede og at nødhjelpen blir distribuert på riktig måte.

De kaller seg Folkebeskyttelseskomiteen.

– Som å kjøpe heroin

Selv om det har kommet inn mer nødhjelp den siste tiden, melder flere organisasjoner at det på ingen mulig måte er nok til å dekke behovet inne på det krigsherjede området.

Det har ført til høye priser på grunnleggende ting på Gazastripen.

Raynal Bitar forteller NRK at hun er frustrert over økningen i priser på mat i det krigsherjede området. Foto: Samy Zyara / NRK

– Det er som å kjøpe heroin. Vi pleide å kjøpe en stor pakke med sukker for 120 shekels (ca. 350 kroner), nå koster bare en kilo 90 shekels (ca. 260 kroner), forteller Raynal Bitar til NRKs team inne i Gaza.

Omar Feiad har flyktet til Rafah og er oppgitt over de høye prisene og at nødhjelpen ikke når frem.

– De kommer med lastebiler med nødhjelp, men vi ser ikke noe til dem, vi vet ikke hva som skjer. Vi ser på TV og på internett at det blir solgt på gata, sier han.

– Alle utnytter hverandre. Jeg kjøper tørkepapir, men har ikke råd til mat, sier Omar Feiad til NRK. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Oppretter komité for å kontrollere prisene

I Rafah går en gjeng unge gutter rundt og snakker med dem som driver små forretninger. Guttene går med tildekket ansikt for å ikke bli forfulgt, og har trestokker i hendene.

De unge frivillige komitémedlemmene forsøker å hindre at matprisene stiger.

Folkebeskyttelseskomiteen på Gazastripen passer på at forretningen i Gaza ikke presser opp matvareprisene. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

– Komitéen ble opprettet etter folks klager på økte levekostnader og matpriser, sier Abu Hzem, representant fra Folkebeskyttelseskomiteen.

Han sier at hovedoppgaven deres er å kontrollere at forretningene holder prisene nede. Hzem har inntrykk av at folk i Rafah støtter komiteens arbeid.

Abu Hzem i Folkebeskyttelseskomiteen vil stoppe prisøkningen. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

– Folk aksepterer det, de liker ideen. Enkelte forretninger hører på oss, vi jobber med at andre også skal det om kort tid, hevder han.

– Hvor blir det av all nødhjelpen?

Flere av de NRK har snakket med, er frustrerte over at nødhjelpen som kommer inn havner på svartebørsen, der penger bestemmer hvem som får hjelp.

– Kan noen fortelle meg hvor alle pengene og nødhjelpen går, spør Sabri Totah som er flyktning i Rafah. Foto: Samy Zyara / NRK

– Jeg sverger ved Gud, i de fire månedene jeg har vært i Rafah så har jeg bare mottatt to hjelpepakker. Andre drukner i nødhjelp. De drukner i penger, sier den palestinske flyktningen Sabri Totah til NRK og sier videre:

– Kan noen fortelle meg hvor alle pengene og nødhjelpen går?

FN: Tegn til at gjenger plyndrer nødhjelp i Gaza. Det frustrerer mange palestinere. Foto: Mohammed Salem / Reuters

FN: Nødhjelp blir stjålet

Ifølge FN skal rundt 2,2 millioner mennesker lide av alvorlige mangeltilstander som følge av Israels ødeleggelse av matforsyninger og strenge restriksjoner på flyten av mat, medisiner og annen humanitær hjelp.

De har også tidligere meldt at israelske angrep skaper kaos og anarki i Gaza, der tegn tyder på at gjenger plyndrer nødhjelp for å selge den på svartebørs.

Varene som selges på markedet i Rafah har høye priser. Palestinere NRK snakker med hevder matvarer selges til blodpris. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Lastebiler blir ofte stanset og tømt straks de har passert grensa, sier en talsmann for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Jens Lærke.

– Det er forståelig at desperate mennesker tar det de kan få tak i, sier han.

At gjenger plyndrer nødhjelpsforsendelser for å tjene penger på svartebørs, er et resultat av kaoset som nå rår på Gazastripen der det knapt fins politifolk lenger, sier Lærke.