New Zealand: Evakuerer eiendommer etter terrorangrep

Det aktuelle stedet i Somerville Street i Dunedin er sperret av og naboene har fått alternativ overnatting, melder Radio New Zealand. Akkurat hvorfor dette skjer, er ikke klart.

Flere etterforskere er i ferd med å undersøke stedet, skriver Stuff.nz.

«Politiet gjennomfører evakueringen for å være på den sikre siden», heter det i en uttalelse fra politiet.

På sosiale medier er det lagt ut bilder av væpnet politi i gaten, og naboer i området skal ha fått beskjed om å holde seg inne, skriver New Zealand Herald. Dunedin ligger drøyt 350 kilometer, eller en 4,5 timers kjøretur, sør for Christchurch.

Planla opprinnelig angrep i Dunedin

Newzealandske medier har navngitt den antatte gjerningsmannen etter terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch, som Brenton Tarrant. Han skal angivelig ha direktesendt angrepet gjennom Facebooks live-funksjon.

Det er lagt ut et manifest som trolig er skrevet av terroristen. I manifestet blir motivet for terrorhandlingen utdypet, og står også at den som har skrevet manifestet oppholdt seg i New Zealand for å forberede seg og trene seg opp til angrepet.

Den angivelige gjerningsmannen skal ha direktesendt på Facebook mens han filmet seg selv utføre terrorangrepet. Foto: Social Media / Reuters

Det står videre at moskeen i Dunedin opprinnelig var målet for angrepet.

«Men planene mine endret seg etter jeg besøkte moskéene i Christchurch og Linwood, og så skjendingen av kirken som var blitt omgjort til en moské i Ashburton», står det i manifestet.

Den antatte terroristen utdyper blant annet at moskeene i Christchurch hadde «mange flere inntrengere», og at han planla å utføre et tredje angrep i Ashburton.

Mistenkt terrorist australsk statsborger

Under fredagsbønnen ble to moskeer i Christchurch angrepet, og nærmere 50 mennesker drept. Mange ble også skadet i terrorangrepet.

Tre personer er pågrepet. En av dem, en mann i slutten av tjueårene, er siktet for drap.

Australias statsminister Scott Morrison bekreftet etter angrepet at den mistenkte gjerningsmannen er en australsk statsborger og en voldelig, høyreekstrem terrorist. Det er ikke bekreftet om dette er Brenton Tarrant.

tter angrepet ble trusselnivået mot New Zealand hevet, og moskeer ble bedt om å holde midlertidig stengt.