New York Times: Trumps støttespillere vil så tvil i Muellers Russland-etterforskning

Ifølge avisen ser Trumps advokater og støttespillere etter interessekonflikter de kan bruke for å så tvil i etterforskningen Mueller leder. Avisen viser til tre kilder som mener det letes etter informasjon som kan få spesialetterforskeren eventuelt sparket eller få medlemmer av etterforskningen til å trekke seg.

Granskingen ser på donasjoner gitt til Demokratenes kandidater, etterforskernes tidligere klienter og Mueller’s forhold til den sparkede FBI-sjefen James Comey.

Denne uken gikk Trump hardt ut mot sin egen justisminister Jeff Sessions. Trump sa til avisen at han aldri ville ha utnevnt Sessions hvis han hadde visst at han ville erklære seg inhabil og ikke lede Russland-granskingen.

– Sessions skulle aldri ha trådt til side på denne måten. Hvis han visste på forhånd at han ikke kunne ha det overordnede ansvaret for Russland-granskingen, skulle han fortalt meg det. Så ville jeg ha utnevnt en annen person, sa Trump.

At justisministeren erklærte seg inhabil, la grunnlaget for den senere utnevnelsen av Mueller som spesialetterforsker med ansvar for Russland-granskingen. Men Trump forholder seg kritisk også til Mueller i intervjuet. Hvis spesialetterforskeren begynner å granske Trump-familiens finanser, så går han langt over streken, mener presidenten.

Russlands antatte forsøk på å hjelpe Trump i presidentvalget i fjor, etterforskes av FBI.