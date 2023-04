Nesten halvparten av republikanarane vil ha Trump

Målinga er gjennomført av Ipsos for nyheitsbyrået Reuters. Ho er gjort blant folk som beskriv seg sjølve som republikanarar.

Oppslutninga om den tidlegare presidenten har auka med 4 prosentpoeng frå mars.

Målinga er gjennomført mellom 31. mars og 3. april, det vil seie etter at det vart kjent at Trump blir tiltalt i den såkalla «hysjpenge»-saka.

Rivalen taper terreng

19 prosent av dei spurde seier no at dei heller vil ha Florida-guvernør Ron DeSantis. Det er eit fall frå 30 prosent frå mars.

Florida-guvernør Ron DeSantis taper terreng. Foto: Phil Sears / AP

Då fekk DeSantis kritikk for å ha sådd tvil om Ukraina-støtta.

Han sa at å bli ytterlegare innblanda i «ein territoriell disputt» mellom Ukraina og Russland ikkje er ei viktig nasjonal interesse for USA.

DeSantis har enno ikkje formelt kunngjort at han ønskjer å kjempe om å bli partiet sin presidentkandidat.

Dei andre rivalane i den republikanske valkampen har ei oppslutning på under 10 prosent.

Trur han betalte

Undersøkinga tek og for seg kva folk meiner om den juridiske prosessen mot Trump.

Av alle dei spurde svarer 71 prosent at det er truleg at Trump betalte pornoskodespelaren Stormy Daniels for å halde tett om eit påstått forhold mellom dei. 58 prosent av republikanarane trur og på det.

Samtidig meiner 51 prosent av dei spurde at prosessen mot Trump er politisk motivert. Heile 80 prosent av republikanarane meiner dette.