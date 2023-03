Trump er tiltalt – dette skjer nå

Sent torsdag kveld ble det kjent at en storjury i New York har besluttet å tiltale ekspresident Donald Trump i den såkalte hysjpengesaken.

Han skal etter planen fremstilles for retten på Manhattan tirsdag 14.15 lokal tid.

Dette er første gang en tidligere president i en av verdens mektigste land blir tiltalt for straffbare forhold.

New York styrker politiberedskapen på grunn av tiltalen. Her er fem spørsmål og svar om hva som vil skje den neste tiden i Trump-saken:

Hva beskyldes Trump for?

Det er foreløpig ikke klart hva Trump konkret er tiltalt for. Tiltalen offentliggjøres ikke før Trump møter i retten første gangen – noe som trolig kan skje tirsdag neste uke.

Saken som trekkes frem i amerikanske medier omhandler blant annet etterforskningen av utbetalingen på 130.000 dollar til pornoskuespiller Stormy Daniels.

Trumps advokat Michael Cohen betalte Daniels uker før Trump ble valgt i 2016.

Stormy Daniels hevder å ha hatt sex med Trump for ti år siden. For å tie stille om dette, skal hun ha fått utbetalt 1,4 millioner kroner. Foto: Mike Blake / Reuters

Det er ikke utbetalingen i seg selv som er problemet, men at den kommer i strid med regnskapsloven og reglene for valgkampfinansiering.

Både at utbetalingen ble regnskapsført som «juridiske utgifter», og at den hindret publisering av opplysninger som kunne svekket Trumps kandidatur.

Cohen ble for øvrig dømt til tre år i fengsel i 2018, blant annet for utbetalingen til Daniels.

Donald Trump etterforskes i tillegg både nasjonalt og på delstatsnivå, for forhold både før, under og etter presidentperioden hans fra 2016–2020.

Blant annet for angivelige forsøk på valgfusk i delstaten Georgia, og for involvering i stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021. Den ferske tiltalen handler kun om New York-etterforskningen.

Hva skjer i det første rettsmøtet?

Donald Trump har to valg – han kan frivillig melde seg selv til politiet, eller han kan vente til han blir arrestert.

Torsdag fortalte en av Trumps advokater til The New York Times at han trolig vil melde seg frivillig for politiet tirsdag.

Den amerikanske nettavisa meldte tidligere at det var ventet at Trump ville gå gjennom alle rutinestegene i en vanlig straffesak.

I USA innebærer det «mug shots», å ta fingeravtrykk og føre den tiltalte i håndjern inn i tinghuset for å få anklagene mot dem opplest.

Fredag fortalte imidlertid advokatene at ekspresidenten ikke vil bli satt i håndjern når han møter i retten i New York neste uke.

Dette er i henhold med avtalen som ble inngått mellom forsvarsadvokatene til Trump og aktoratet i Manhattan. Dette forteller en av Trumps forsvarsadvokater Joe Tacopina til ABC News.

Trumps hjem Mar-a-Lago i Florida. Florida-guvernør Ron DeSantis har allerede utelukket å utlevere Trump til New York dersom han ikke frivillig melder seg. Foto: Steve Helber / AP

Trump vil nok få spørsmål om han er skyldig eller ei i rettsmøtet. Her kan tiltalte og forsvarer dessuten «prute» på tiltalen, og argumentere for at den bør være mildere enn det statsadvokaten har sagt, mot at tiltalte for eksempel erklærer seg skyldig.

Det er også sannsynlig at ekstra sikkerhetstiltak vil være på plass for ekspresidenten, som fortsatt har statlige livvakter rundt seg døgnet rundt.

Blir han varetektsfengslet?

Trump blir trolig ikke varetektsfengslet, ifølge amerikanske medier. Han har ikke begått voldelige lovbrudd, han har ingen straffehistorikk og har penger til å betale eventuell kausjon.

I rettsmøtet vil det bli bestemt om Trump kan betale kausjon, eller om han kommer til å leve med enkelte restriksjoner fram til en eventuell rettssak, skriver Washington Post. For eksempel kan han få reiserestriksjoner eller husarrest, ifølge CNN.

Trump er ganske sur på den folkevalgte statsadvokaten Alvin Bragg, som tok ut tiltalen og har ledet etterforskningen mot han. Han har blant annet kalt statsadvokaten for rasist. Foto: ALEX KENT / AFP

Kan Trump faktisk havne i fengsel?

Det kommer an på både hva det viser seg at Trump er tiltalt for, og hva han til slutt eventuelt dømmes for.

Ekspresidenten kan risikere så mye som fire år i fengsel. Men som førstegangslovbryter kan han dømmes til mildere straff, skriver Washington Post.

Menneskerettsadvokaten Ron Kuby skriver i Rolling Stone Magazine at dersom han får 4 år i fengsel, må han sitte i minst 1 år og 4 måneder før han får lov til å be om tidlig løslatelse.

En kvinne demonstrerer utenfor et tinghus på Manhattan i New York. Hun vil at ekspresidenten Donald Trump skal arresteres. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Hvis han oppfører seg ordentlig i fengsel, kan han slippe unna med rett under tre år bak murene.

Kuby skriver også at det ikke finnes en minstestraff i denne typen saker – Trump kan dømmes til å for eksempel delta på sinnemestringskurs.

Men alt avhenger av hva som står i tiltalen, og hva Trump dømmes for når en rettssak finner sted.

Kan Trump fortsatt stille til valg i 2024?

Ifølge Washington Post har Trump lov til å stille til valg selv om han har status som tiltalt i en straffesak, og selv om han blir dømt.

Den amerikanske professoren Robert Shapiro ved Columbia University mener imidlertid at etterforskningene av Trump påvirker han negativt politisk.

– Politisk sett påvirker det mulighetene hans for å vinne valget hvis han blir republikanernes kandidat. Husk at han tapte valget i 2020. Det er vanskelig å tro at han er bedre politisk rustet nå enn han var i 2020, tatt i betraktning alt som har skjedd siden det.

– Kan han bli president?

– Dette har aldri skjedd før. Det er vanskelig å tro at han kan bli president hvis han blir dømt og må i fengsel. Men det er for tidlig å si, sa Shapiro til NRK Urix tidligere denne uka.

Førsteamanuensis Hilde Restad ved Oslo Nye Høyskole mener det er mindre sannsynlig at en tiltalt ekspresident faktisk blir valgt dersom han stiller til valg i 2024:

– Det er to stadier. Det første er, kan han bli republikanernes presidentkandidat? Og det kan han, fordi han har fortsatt grep om en viktig velgerandel i det republikanske partiet. Det som er mer tvilsomt er at han kan bli valgt på nytt, fordi vi ser at den måten han oppfører seg ikke appellerer til velgere i midten, sier hun til NRK.