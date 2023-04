Journalister, tilskuere og demonstranter fra begge sider står utenfor Trump Tower i New York.

Den tidligere presidenten Donald Trump (76) landet på LaGuardia-flyplassen i New York rett før klokken 21.30 norsk tid.

Rundt 45 minutter senere ankom han Trump Tower. Her vinket han kort til de oppmøtte før han gikk inn i bygningen.

Tirsdag klokken 20.15 norsk tid skal han møte i retten.

Flere Trump-tilhengere har samlet seg i New York. Den tidligere presidenten skal møte i retten tirsdag. Amerikanerne er delt i sitt syn på hva som bør skje med Donald Trump etter at tiltalen ble kjent. Tett i tett med pressefolk i New Yorks gater. Robert Hoatson frykter hva som vil skje dersom Trump blir valgt som president på ny. Foto: Tove Bjørgaas / NRK Den tidligere presidenten ankom New York 21.30 norsk tid mandag. Politiet i New York har mobilisert kraftig frem mot at Trump skulle ankomme byen. Tirsdag formiddag lokal tid, klokken 20.15 norsk tid, skal Trump møte i rettslokalene på Manhattan i New York. Støttespillere utenfor Trump Tower i New York, hvor ekspresidenten oppholder seg frem mot rettsmøtet. Trump-tilhengere i West Palm Beach i Florida vinket den 76 år gamle republikaneren farvel da han reiste fra eiendommen Mar-a-Lago tidlig mandag ettermiddag lokal tid.

USAs president Joe Biden sa mandag at han ikke frykter uro i forbindelse med Trump-besøket i New York, skriver ABC News.

– Jeg har troen på politiet i New York, sa han til en reporter i Minnesota.

Slipper kamera i rettssalen

Trump har ytret ønske om at ingen kameraer skal være til stede under tirsdagens rettsmøte.

– Det vil skape en sirkusaktig atmosfære, sa Trumps advokat Susan Nechles, ifølge ABC News.

Flere nyhetsmedier har søkt om tilgang til å dekke og ta opptak av rettsmøtet.

Nå har dommeren gitt beskjed om at Trump skal slippe å bli fotografert.

Dommer Juan Merchan har nedlagt forbud mot mobiltelefoner og datamaskiner inne i rettslokalet. Han tillater kun fotografering på gangen utenfor salen før stevningen begynner, melder NBC News.

CNN skriver derimot at dommeren vil tillate fotografering inne i salen før saken starter.

Dommeren sier at beslutningen om å nekte TV-overføring fra rettssalen, er et resultat av en avveining.

En sak «av monumental betydning»

Han skriver i kjennelsen at saken «utvilsom er av monumental betydning», og viser til at aldri tidligere har en sittende eller tidligere amerikansk president blitt tiltalt i en straffesak.

Rettssaken mot Trump har vekket offentlig interesse og en medieoppmerksomhet uten sidestykke, heter det i kjennelsen.

– Befolkningen hungrer med rette etter den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen som er tilgjengelig. Å antyde noe annet ville være usant, skriver dommer Juan Merchan.

Likevel sier han altså nei til at saken kan TV-overføres i sin helhet.

Både tilhengere og motstandere

Utenfor Trump Tower har noen stilt opp med store bannere.

En av dem, Trump-tilhenger John McGuigan, har reist fra New Jersey for å vise støtte til den tidligere presidenten.

Trump-tilhenger McGuigan har møtt i New York for å vise støtte. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Trump er det beste som har skjedd USA, sier McGuigan til NRK.

– Hva tror du kommer til å skje med ham?

– Jeg tror ikke han kommer til å få noe tid i fengsel, jeg tror de tiltaler ham for å ydmyke ham, sier McGuigan.

Robert Hoatson er fra New Jersey. Han sier at dette er et stort øyeblikk for Amerika.

– Hvis Trump får noe mer makt, kan vi være ferdige, sier Hoatson til NRK.

Robert Hoatson frykter hva som vil skje dersom Trump blir valgt som president på ny. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Ber folk «kontrollere seg»

Borgermester Eric Adams advarte mandag folk mot å være voldelige og ba dem om å «kontrollere seg selv».

– New York er vårt hjem og ikke en plass for deres feilplasserte sinne, la han til.

Adams sa også at det ikke er noen spesifikke trusler og at de er godt rustet.

Politiet i New York skal ha bedt alle sine 35.000 ansatte om å stå klare i beredskap under Trumps besøk.

Ordfører i New York Eric Adams sier under en pressekonferanse mandag at de er godt rustet. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Han kom også med en direkte beskjed til den republikanske kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene, som har planlagt en protest utenfor rettsbygget.

– Mens du er i byen, oppfør deg pent, sa han.

Både politi og sikkerhetsstyrker er på plass ved rettsbygningen og utenfor Trump Tower på Manhattan.

– Jeg skal, tro det eller ei, til rettsbygningen. Amerika skulle ikke ha vært slik, skrev Trump på Truth Social, som er hans egen plattform.

På vei fra eiendommen Mar-a-Lago i Florida stod flere Trump-tilhengere og vaiet med valgkampanje-flagg langs veien.

Tiltalt for hysjpenger

En måned før presidentvalget i 2016 skal den tidligere advokaten til Trump Michael Cohen ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespiller Stormy Daniels, i bytte mot at hun ikke skulle fortelle om et påstått seksuelt forhold med Trump.

Cohen hevder at Trump beordret ham til å gjøre det.

Stormy Daniels skal ha mottatt 130.000 dollar for å ikke fortelle om et påstått seksuelt forhold til Donald Trump. Foto: Markus Schreiber / AP

Saken mot Trump har blitt etterforsket siden 2018, men føderale etterforskere la den på hylla et år senere.

Mer enn 30 punkter

Det er ikke nøyaktig klart hva de har besluttet å tiltale Trump for.

Men kilder sier til CNN at det dreier seg om mer enn hysjpengene, og at tiltalen skal være på rundt 30 punkter.

Foto: MARCO BELLO / Reuters

Trump mener tiltalen er politisk motivert, og har avvist anklagene.

Hans advokat kalte også tiltalen for «det laveste punktet i historien for vårt strafferettssystem».